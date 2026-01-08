Resumen: Empresa Metro de Bogotá abre convocatoria de $4.576 millones para evaluar la factibilidad de extender la Línea 1 hasta la calle 100. Detalles del proyecto.

¡El Metro se estira! Bogotá busca quién evalúe la llegada de la Primera Línea hasta la calle 100

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) anunció oficialmente la apertura de una convocatoria pública para contratar la consultoría especializada que le pondrá la lupa a los estudios de factibilidad de la extensión de la Línea 1 hasta la calle 100.

Con un presupuesto de más de $4.500 millones de pesos, la alcaldía busca expertos que den el “visto bueno” técnico, jurídico y financiero a esta ampliación que promete cambiarle la cara al norte de la ciudad.

Esta iniciativa privada, presentada originalmente por la empresa china CHEC, busca que el viaducto no termine en la calle 72, sino que siga derecho hasta la calle 100.

El objetivo es ambicioso: descongestionar el nodo de la 72 y conectar el Metro de Bogotá con la troncal de TransMilenio de la avenida 68 y el futuro Regiotram del Norte en la calle 94. Básicamente, se trata de armar un “rompecabezas” de transporte que permita a los ciudadanos moverse desde el sur hasta la Sabana Norte de forma integrada y rápida.

Mientras se define quién hará la evaluación de esta extensión, los bogotanos ya empiezan a ver los frutos de las obras actuales.

La nueva estación de la calle 26 está a punto de abrir sus puertas: tiene 8 metros de ancho y, lo más importante para muchos, 12 barreras de acceso de piso a techo para frenar en seco a los colados. “Se nota la diferencia, se ve más segura y amplia”, comentan los usuarios que pasan a diario por la zona.

La meta del alcalde Carlos Fernando Galán, bajo el plan ‘Bogotá Camina Segura’, es dejar contratada esta extensión antes de que termine su gobierno.

Si el consultor que se elija en los próximos meses da luz verde a la factibilidad, se abrirá una licitación pública para adjudicar la obra. Por ahora, el sueño de ver el metro rodando por la calle 100 está a solo seis meses de consultoría de volverse una realidad contractual.

