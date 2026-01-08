A ‘El Loco’ lo mataron a balazos en un puente de San Cristóbal: vecinos confundieron los tiros con pólvora

Menú Últimas noticias
    Fotos

    Publicado por: SoloDuque

    Autoridades acudieron al lugar donde fue dejado el joven, tras ser asesinado de al menos 4 disparos. murio el loco
    Autoridades acudieron al lugar donde fue dejado el joven, tras ser asesinado a bala. Foto Cortesía
    Resumen: Autoridades realizaron la inspección técnica del cadáver en el puente, un punto que conecta varias viviendas del sector. La comunidad manifestó su asombro, pues se desconocen de amenazas contra el joven, que era una cara familiar para todos los vecinos.

    Minuto30.com .- La tranquilidad en el sector de Barrio Nuevo de La Loma, en el corregimiento de San Cristóbal, se vio interrumpida por un ataque sicarial que acabó con la vida de un joven de 22 años la mañana de este jueves 8 de enero.

    La víctima, ampliamente conocida en la zona con el alias de ‘El Loco’, fue acribillada en un puente sobre la quebrada La Leonarda, poco antes de las 9 de la mañana.

    Ciudadanos informaron a las autoridades haber escuchado detonaciones. Inicialmente, muchos pensaron que se trataba de pólvora, pero al acercarse al puente en la calle 48BB con carrera 122, se encontraron con la escena del crimen.

    Lo mataron en el puente

    Según testimonios de la comunidad, se escucharon al menos cuatro detonaciones. Al llegar la patrulla de la Policía, hallaron el cuerpo sin vida del joven, quien presentaba una herida mortal por arma de fuego a la altura de la cabeza.

    Se conoció que el joven a quien lo conocían como ‘El Loco’ era oriundo de Montería, pero llegó al sector desde que era muy niño, por lo que era considerado un habitante más de La Loma.

    el loco fue asesinado en san cristobla

    Vecinos escucharon varias detonaciones, las cuales fueron confundidas con pólvora. Fotos: Cortesía

    No se conoce del destino que tomaron los asesinos, tras cometer el homicidio.

    Autoridades realizaron la inspección técnica del cadáver en el puente, un punto que conecta varias viviendas del sector. La comunidad manifestó su asombro, pues se desconocen de amenazas contra el joven, que era una cara familiar para todos los vecinos.

    Las autoridades investigan el crimen.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


