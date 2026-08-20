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    Caso Juliana Guerrero: exsecretario de la Fundación San José acepta expedición de títulos falsos

    El exsecretario de la Fundación San José aceptó ante la justicia haber firmado documentos relacionados con los títulos de Juliana Guerrero.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Caso Juliana Guerrero: exsecretario de la Fundación San José acepta expedición de títulos falsos
    Foto de archivo.
    Caso Juliana Guerrero: exsecretario de la Fundación San José acepta expedición de títulos falsos

    Resumen: Exsecretario de la Fundación San José aceptó haber firmado documentos relacionados con sus títulos académicos.

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    El caso de Juliana Guerrero tuvo este jueves 20 de agosto un nuevo capítulo judicial luego de que la Fiscalía General de la Nación sustentara ante un juez un preacuerdo con Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José.

    Durante la diligencia, Gutiérrez Martínez aceptó su responsabilidad por el delito de falsedad ideológica en documento público, como parte del acuerdo alcanzado con el ente investigador para obtener una rebaja de pena.

    Según la Fiscalía, el exfuncionario reconoció que firmó hasta cuatro documentos, entre ellos los títulos académicos atribuidos a Juliana Guerrero, pese a que ella no habría cumplido los requisitos necesarios para obtener los grados de contadora pública y tecnóloga en gestión contable.

    El procesado también ofreció disculpas a la comunidad académica y reconoció que tomó una decisión que, según sus propias palabras, terminó afectando a directivos, docentes, estudiantes y egresados de la institución.

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    La audiencia de este jueves también contemplaba la acusación formal contra Juliana Guerrero, investigada por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. Sin embargo, la exfuncionaria no asistió a la diligencia, por lo que el juez decidió concentrarse inicialmente en la legalización del preacuerdo y programar una nueva fecha para su audiencia.

    El escándalo se conoció en septiembre de 2025, cuando Guerrero fue postulada para ocupar el cargo de viceministra de Juventudes y presentó títulos expedidos por la Fundación Universitaria San José.

    Posteriormente, la institución anuló los documentos al establecer que no existían registros de su participación en clases ni de evaluaciones en los programas académicos. Además, se señaló que Guerrero no habría presentado el examen Saber Pro.

    El juez deberá determinar si avala el preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía y Gutiérrez Martínez.

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