A través de un comunicado compartido en su cuenta de X, el exsecretario de Cultura y Convivencia Ciudadana de Medellín, Manuel Córdoba, presentó excusas públicas por las declaraciones que originaron su salida.

“Mis más sinceras disculpas por las expresiones que utilicé en un reciente evento y que en realidad no corresponden a ninguna instrucción o diálogo sostenido con el señor alcalde Federico Gutiérrez, ni a la manera cómo entendemos la cultura en nuestra ciudad”, fue el texto con el que acompañó la publicación en la que compartió el documento dirigido al sector cultural de la ciudad.

En la carta, el exfuncionario agrega que lamenta no haber estado a la altura de la enorme responsabilidad y confianza que depositó en él el alcalde Federico Gutiérrez.

Al final envió un mensaje al sector cultural: “Les pido que junto a la Administración Distrital, sigan impulsando las iniciativas que permitan recuperar los espacios perdidos y ser fuente de reflexión, inspiración y alegría para nuestra sociedad”.

Recordemos que en el video conocido a través de redes sociales, el exsecretario de Cultura cuenta: “Fico fue el que me dijo ‘yo recibí el mandato de la ciudadanía de Medellín que fueron 700 mil votos, Manuelito hacete ahí, resolveme ese chicharrón tan verraco, yo sé que a veces no tenes idea de temas culturales’. Yo sí puedo pecar en descacharme en qué es un registro, qué es una biblioteca y no me da pena decirlo, pero en lo que no me puedo descachar es en la contratación”.

Estas declaraciones generaron todo tipo de reacciones y que el alcalde le pidiera la renuncia.

