Luego de polémicas declaraciones realizadas por el hasta ahora secretario de Cultura Ciudadana de Medellín, Manuel Córdoba, el alcalde Fico Gutiérrez pidió su renuncia.

“Le he pedido la renuncia a Manuel Córdoba como Secretario de Cultura. Siempre se debe estar a la altura del cargo que se ostenta. Cuando le ofrecí ser el Secretario le expresé la responsabilidad que sentía con el sector cultural de Medellín que viene tan aporreado”, inició diciendo el alcalde en su cuenta de X.

En el mismo tuit, el mandatario aseguró que siente una responsabilidad inmensa con cada voto que obtuvo:

“Siento una responsabilidad inmensa con cada persona de Medellín. Siento una responsabilidad inmensa con el sector cultural. La Cultura debe ser un eje transformador en nuestra Medellín”, agregó.

Minutos después, Manuel Córdoba publicó dos mensajes en la misma red social, el primero en el que ofreció disculpas y en el segundo informó que presentó su carta de renuncia al cargo.

“Ofrezco disculpas al Alcalde Fico por mis desafortunadas declaraciones y ofrezco disculpas a la ciudad de Medellín y al sector”, dice el tuit.

En redes sociales circula un fragmento de un video en el que al parecer el exfuncionario está en un evento con personas del sector cultural e inicia a contar cómo llegó al cargo.

“Fico fue el que me dijo ‘yo recibí el mandato de la ciudadanía de Medellín que fueron 700 mil votos, Manuelito hacete ahí, resolveme ese chicharrón tan verraco, yo sé que a veces no tenes idea de temas culturales’. Yo sí puedo pecar en descacharme en qué es un registro, qué es una biblioteca y no me da pena decirlo, pero en lo que no me puedo descachar es en la contratación”, inicia diciendo Córdoba en el video.

Aunque, el video está editado, los fragmentos por separados, han generado todo tipo de reacciones dentro y fuera del equipo de gobierno.

El alcalde de Medellín, designó como Secretario encargado a Andrés Sarmiento.

