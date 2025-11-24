Ni Lucumí y Dayro se atrevieron a tanto: insólita expulsión de jugador en Inglaterra, cascó a un compañero

Una escena surrealista y pocas veces vista en el fútbol de élite se vivió este lunes en el estadio Old Trafford. Durante el encuentro entre el Manchester United y el Everton, correspondiente a la jornada de la Premier League, el volante senegalés Idrissa Gana Gueye sufrió una expulsión no por una falta contra un rival, sino por agredir físicamente a su compañero de equipo, Michael Keane.

El momento de la furia

El incidente ocurrió sobre el minuto 13 del primer tiempo. Tras una jugada ofensiva del Manchester United que culminó con un remate de Bruno Fernandes pasando cerca del poste, se desató una acalorada discusión entre los jugadores del Everton por un error en la salida del balón.

Las cámaras de transmisión captaron el momento exacto en que Gueye, visiblemente alterado, confrontó al defensor central Michael Keane. En medio del cruce de palabras, el senegalés lanzó una bofetada al rostro de su compañero.

El árbitro del compromiso, Tony Harrington, no dudó en detener las acciones e inmediatamente le mostró la tarjeta roja directa a Gueye por conducta violenta. La decisión fue ratificada minutos después por el VAR, que confirmó la expulsión por la agresión.

Caos en el campo

La situación generó estupor tanto en las gradas como en el terreno de juego. El portero del Everton, Jordan Pickford, tuvo que intervenir físicamente para separar a Gueye, quien, fuera de sí, intentaba continuar la confrontación antes de ser escoltado hacia los vestuarios por el cuerpo técnico.

Este hecho recuerda al infame incidente de 2008 entre Ricardo Fuller y Andy Griffin del Stoke City, siendo una de las pocas veces en la historia de la Premier League que un equipo se queda con diez hombres por una pelea interna.

A pesar de la inferioridad numérica desde el primer cuarto de hora, el Everton logró reorganizarse y, contra todo pronóstico, se fue al descanso ganando 0-1, añadiendo aún más dramatismo a una jornada que será recordada por la incomprensible reacción de su mediocampista.

