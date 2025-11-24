La delegación de levantamiento de pesas de nuestro país tuvo un arranque espectacular en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025, celebrados en el Polideportivo 03 de la Videna.

Durante la jornada dominical del 23 de noviembre, los atletas nacionales se alzaron con un total de tres medallas de oro, cinco de plata y una de bronce, sumando nueve preseas en el primer día de competencias.

Los focos se centraron en las categorías de arranque, donde tres pesistas lograron subir a lo más alto del podio bolivariano.

Los encargados de inaugurar el dominio patrio fueron Héctor Andrés Viveros (60 kg) y Héctor Armando García (65 kg), ambos con un rendimiento sobresaliente.

Viveros se proclamó campeón en la modalidad de arranque con un impresionante registro de 120 kg, asegurando además una plata en el envión (141 kg).

Por su parte, García imitó la hazaña en los 65 kg, ganando el oro del arranque con 134 kg, y cerrando su participación con otra presea plateada en el envión (165 kg).

El tercer oro del día llegó por la vía femenina de la mano de Rohelys Galvis en la categoría de 53 kilogramos. Galvis mostró su poderío en el arranque al levantar 88 kg, suficiente para adjudicarse el título bolivariano.

¡Festival de Oro y Plata! Levantamiento de pesas colombiano brilló en el inicio de los Juegos Bolivarianos

La pesista también contribuyó al medallero general con una plata en la modalidad de envión, donde registró un peso de 105 kg. Su desempeño fue clave para consolidar la ventaja inicial de la delegación.

Además de los campeones, otros atletas nacionales tuvieron destacadas actuaciones. Andrés Felipe Manzano cosechó dos medallas de plata en los 71 kg masculinos, con registros de 145 kg en arranque y 166 kg en envión.

En la categoría femenina de 58 kg, Gelen Torres obtuvo la medalla de bronce en el arranque con 92 kg, aunque tuvo que retirarse de la competencia posteriormente debido a una lesión.

Con un saldo de tres oros, cinco platas y un bronce, la delegación de pesas ha establecido un sólido precedente.

La acción continuará este lunes 24 de noviembre con la participación de seis atletas más, entre ellos Juan Camilo Martínez (79 kg), Yesion López (88 kg), Luis Miguel Quiñones (94 kg), Yenny Sinisterra (63 kg), Julieth Rodríguez (69 kg) y Mari Leivis Sánchez (77 kg), quienes buscarán seguir ampliando la cosecha de medallas para el país.

Más noticias de Deporte