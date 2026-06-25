Extranjeros inadmitidos desataron caos en aeropuerto de Rionegro tras intentar entrar al país

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Resumen: Diez extranjeros inadmitidos protagonizaron alteraciones en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro tras intentar ingresar nuevamente al país pese a restricciones migratorias.

Extranjeros inadmitidos que intentaron ingresar a Colombia protagonizaron un incidente en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, luego de que las autoridades migratorias frustraran un nuevo intento de entrada al país tras una restricción impuesta apenas un día antes en Bogotá.

Según informó Migración Colombia, el grupo hacía parte de una producción audiovisual proveniente de Estados Unidos que inicialmente estaba integrada por 21 personas y que llegó al país en un vuelo procedente de Atlanta.

Las autoridades detectaron que los extranjeros pretendían desarrollar actividades comerciales y de producción de contenido para adultos, sin contar con los permisos migratorios exigidos para este tipo de labores.

Tras ser inadmitidos en Bogotá, varios integrantes del grupo viajaron a Miami y posteriormente intentaron ingresar por Antioquia.

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De acuerdo con el reporte oficial, al ser requeridos por funcionarios migratorios, los ciudadanos estadounidenses reaccionaron de manera agresiva, protagonizando insultos, amenazas y confrontaciones verbales con los oficiales encargados del control de ingreso al país.

La situación obligó a las autoridades a trasladarlos a una sala transitoria mientras se adelantaban los procedimientos correspondientes. Posteriormente, fueron embarcados en vuelos de regreso hacia Norteamérica.

La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, señaló que este tipo de controles hacen parte de las estrategias para combatir delitos asociados a la explotación sexual, la trata de personas y otras actividades que puedan vulnerar los derechos de poblaciones en riesgo.

Las autoridades indicaron que los extranjeros inadmitidos quedaron registrados en las bases de datos oficiales, lo que podría generar restricciones para futuros ingresos al territorio nacional.

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