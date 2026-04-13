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Resumen: Expulsan a ciudadano extranjero en Medellín tras múltiples sanciones por fiestas y alteración de la convivencia en El Poblado.

Fiestas, escándalos y multas: expulsan a extranjero por caos en El Poblado

Un caso de reiteradas quejas ciudadanas terminó en la expulsión de un ciudadano extranjero en Medellín, luego de que las autoridades consolidaran un expediente por múltiples comportamientos que alteraban la convivencia en un sector residencial de El Poblado.

El hombre, de origen ruso y nacionalidad estadounidense, residía en una vivienda en El Poblado, donde, según reportes, organizaba de forma constante reuniones con altos niveles de ruido y situaciones que generaban inconformidad entre los vecinos.

Estas conductas derivaron en sanciones y llamados de atención que, con el paso del tiempo, no lograron modificar su comportamiento.

De acuerdo con la información oficial, la expulsión se hizo efectiva tras acumular más de una decena de sanciones por faltas a la convivencia.

Además, las autoridades señalaron que el extranjero mantuvo una actitud reiterada de incumplimiento frente a compromisos adquiridos para cesar las actividades que generaban molestias en la comunidad.

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En un intento previo por resolver la situación, se había acordado la desocupación voluntaria del inmueble, lo cual no se concretó. Ante la reincidencia, las autoridades migratorias tomaron la decisión de proceder con su salida del país.

El extranjero fue trasladado y embarcado en un vuelo con destino a Miami, en cumplimiento de la medida administrativa adoptada.

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La decisión, según indicaron las autoridades, se sustenta en la necesidad de preservar el orden público y la tranquilidad de los residentes del sector.

Este caso se suma a otras acciones recientes enfocadas en el control de comportamientos que afectan la convivencia en zonas residenciales de la ciudad, especialmente en sectores donde se han reportado situaciones reiteradas de ruido, fiestas y alteraciones al entorno.

Por fín.

El Ruso pa fuera.

Tras dos años de constantes desórdenes, afectaciones a la convivencia y múltiples denuncias ciudadanas, incluidas varias en redes sociales, hemos logrado que se expulse del país el ciudadano extranjero George Laevsky Wolfe, quien residía en El Poblado.… pic.twitter.com/PeML3DiQD7 — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 13, 2026

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