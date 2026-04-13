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    ¡Delinquía con brazalete del Inpec! Detalles del robo que terminó en balacera en Bogotá

    Siguen saliendo detalles de la balacera en la calle 26 de Bogotá. Los capturados ya tenían antecedentes judiciales.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Delinquía con brazalete del Inpec! Detalles del robo que terminó en balacera en Bogotá

    Resumen: Revelan nuevos detalles de la balacera en la calle 26 de Bogotá: uno de los capturados tenía brazalete electrónico.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Se conocen nuevos detalles de la balacera registrada en la calle 26, a la altura del Centro Administrativo Nacional (CAN) en Bogotá, donde un intento de hurto terminó con la captura de dos personas y la intervención de las autoridades.

    Según información oficial, la balacera se produjo cuando uniformados reaccionaron ante el robo de un celular a una ciudadana.

    La rápida acción de los agentes permitió frustrar el hecho y dar inicio a una persecución que derivó en un intercambio de disparos en plena vía pública.

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    Durante el operativo fueron capturados dos hombres, quienes posteriormente fueron identificados por las autoridades.

    Uno de ellos tenía un brazalete electrónico del Inpec, ya que cumplía una condena bajo detención domiciliaria por delitos relacionados con hurto. Este elemento ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos de control a personas con este tipo de beneficios judiciales.

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    Las investigaciones también revelaron que los implicados utilizaban motocicletas para movilizarse y, al parecer, cambiaban el color de estos vehículos tras cometer los delitos, con el fin de evadir a las autoridades.

    El caso ocurrió en una zona estratégica de la capital, cercana a importantes sedes institucionales, lo que generó preocupación entre ciudadanos y autoridades.

    Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que se encargará de definir su situación judicial.

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