Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Video

    ¡Gringo que merodeaba colegios en Medellín ya fue expulsado de Colombia! Autoridades estadounidenses lo esperan para capturarlo

    El caso del presunto abusador generó una alerta máxima en el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño

    Publicado por: SoloDuque

    Pidieron su expulsión: extranjero merodeaba colegios de Antioquia generando riñas y alteraciones
    Captura del video de X @AndresJRendonC.
    ¡Gringo que merodeaba colegios en Medellín ya fue expulsado de Colombia! Autoridades estadounidenses lo esperan para capturarlo

    Resumen: El mandatario fue enfático en resaltar el papel de los rectores y padres de familia de las instituciones educativas, cuyas denuncias oportunas fueron el catalizador para activar la alerta migratoria y proteger a los niños, niñas y adolescentes de la ciudad.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, confirmó este sábado la expulsión del territorio nacional de Samuel Mcvery, un ciudadano norteamericano que había sido denunciado por padres de familia y rectores de varias instituciones educativas en la ciudad por presuntos acercamientos inapropiados a menores.

    A través de su cuenta en X, el mandatario destacó la articulación interinstitucional que permitió la rápida salida del extranjero del país, asegurando que su llegada a Estados Unidos no pasará desapercibida.

    “Samuel Mcvery, ciudadano norteamericano, ya fue expulsado de Colombia. Gracias Migración Colombia y gracias a nuestra Policía. Las autoridades de Estados Unidos están notificadas y articuladas. Lo están esperando y lo capturan”, expresó el alcalde.

    En contexto: Pidieron su expulsión: extranjero merodeaba colegios de Antioquia generando riñas y alteraciones

    Un operativo coordinado e internacional

    El caso del presunto abusador generó una alerta máxima en el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño, lo que llevó a una movilización rápida de las autoridades locales e internacionales.

    Gutiérrez extendió un agradecimiento a todos los actores involucrados en esta operación:

    Entidades locales: Alcaldía de Medellín, Alcaldía de Rionegro (desde donde se presume salió), Gobernación de Antioquia y la Policía Nacional.

    Agencias nacionales e internacionales: Migración Colombia, la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, el Cónsul General y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Autoridades en EE. UU.: Un agradecimiento especial fue dirigido al Jefe de Policía Neil K. Reynolds y a la Detective Yadilene Regina del Departamento de Policía de New Rochelle (Nueva York), quienes están a cargo del caso en su país natal.

    El valor de la denuncia

    El mandatario fue enfático en resaltar el papel de los rectores y padres de familia de las instituciones educativas, cuyas denuncias oportunas fueron el catalizador para activar la alerta migratoria y proteger a los niños, niñas y adolescentes de la ciudad.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.