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Resumen: El mandatario fue enfático en resaltar el papel de los rectores y padres de familia de las instituciones educativas, cuyas denuncias oportunas fueron el catalizador para activar la alerta migratoria y proteger a los niños, niñas y adolescentes de la ciudad.

¡Gringo que merodeaba colegios en Medellín ya fue expulsado de Colombia! Autoridades estadounidenses lo esperan para capturarlo

Minuto30.com .- El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, confirmó este sábado la expulsión del territorio nacional de Samuel Mcvery, un ciudadano norteamericano que había sido denunciado por padres de familia y rectores de varias instituciones educativas en la ciudad por presuntos acercamientos inapropiados a menores.

A través de su cuenta en X, el mandatario destacó la articulación interinstitucional que permitió la rápida salida del extranjero del país, asegurando que su llegada a Estados Unidos no pasará desapercibida.

“Samuel Mcvery, ciudadano norteamericano, ya fue expulsado de Colombia. Gracias Migración Colombia y gracias a nuestra Policía. Las autoridades de Estados Unidos están notificadas y articuladas. Lo están esperando y lo capturan”, expresó el alcalde.

En contexto: Pidieron su expulsión: extranjero merodeaba colegios de Antioquia generando riñas y alteraciones

Un operativo coordinado e internacional

El caso del presunto abusador generó una alerta máxima en el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño, lo que llevó a una movilización rápida de las autoridades locales e internacionales.

Gutiérrez extendió un agradecimiento a todos los actores involucrados en esta operación:

Entidades locales: Alcaldía de Medellín, Alcaldía de Rionegro (desde donde se presume salió), Gobernación de Antioquia y la Policía Nacional.

Agencias nacionales e internacionales: Migración Colombia, la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, el Cónsul General y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

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Autoridades en EE. UU.: Un agradecimiento especial fue dirigido al Jefe de Policía Neil K. Reynolds y a la Detective Yadilene Regina del Departamento de Policía de New Rochelle (Nueva York), quienes están a cargo del caso en su país natal.

El valor de la denuncia

El mandatario fue enfático en resaltar el papel de los rectores y padres de familia de las instituciones educativas, cuyas denuncias oportunas fueron el catalizador para activar la alerta migratoria y proteger a los niños, niñas y adolescentes de la ciudad.