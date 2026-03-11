¡Conductor quedó atrapado! Choque entre camiones provoca cierre total en la entrada a Girardota

Resumen: Accidente entre dos vehículos de carga provocó cierre total en la Autopista Norte, en la entrada a Girardota. Un conductor quedó atrapado en la cabina.

Un accidente de tránsito entre dos vehículos de carga pesada provocó el cierre total de la vía en la entrada al municipio de Girardota, generando afectaciones en la movilidad durante la tarde de este miércoles 11 de marzo.

El siniestro se registró sobre la Autopista Norte, en el sentido sur–norte, luego de que dos camiones colisionaran cerca del acceso al municipio.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de uno de los vehículos, un furgón, quedó atrapado dentro de la cabina, lo que obligó a realizar maniobras de rescate y a cerrar temporalmente el corredor vial mientras se atendía la emergencia.

Al lugar llegaron unidades de emergencia, personal de la concesión vial y autoridades de tránsito para atender la situación y coordinar el rescate del conductor.

Las labores se concentraron en liberar al hombre atrapado y retirar los vehículos involucrados para poder restablecer la movilidad en este importante corredor que conecta varios municipios del norte del Valle de Aburrá.

Mientras avanzan las labores de atención del accidente, las autoridades recomendaron a los conductores que se movilizan hacia Girardota tomar rutas alternas y conducir con precaución.

Se espera que, una vez finalicen las maniobras de rescate y remoción de los vehículos, la vía pueda ser habilitada nuevamente de manera gradual.

