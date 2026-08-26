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Resumen: Expocamacol 2026 arrancó en Plaza Mayor Medellín con la meta de mover 15.3 millones de dólares. El sector construcción impulsa la economía local tras reunir a 53.000 visitantes internacionales.

¡Medellín se llena de inversionistas! Arranca la feria Expocamacol con más de 50 mil visitantes

Medellín se convirtió en la capital latinoamericana de la arquitectura, el diseño y la construcción tras la apertura oficial de Expocamacol 2026 en Plaza Mayor.

La convención internacional, que estará abierta hasta el 29 de agosto, proyecta la llegada de 53.000 asistentes profesionales junto a compradores de más de 50 naciones, calculando una derrama económica de $15.3 millones de dólares para la capital antioqueña.

Durante la jornada inaugural de Expocamacol, el alcalde Federico Gutiérrez resaltó el papel crucial del gremio para liderar las labores de reconstrucción del país tras el reciente terremoto, destacando la capacidad técnica de los profesionales del sector.

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La vitrina comercial alberga a más de 500 firmas expositoras de 16 países, incluyendo ocho emprendimientos de insumos apoyados por la Alcaldía de Medellín y siete unidades gastronómicas locales.

Según la secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano Rojo, la industria de la construcción resulta vital al representar más del 5% del Producto Interno Bruto (PIB) distrital.

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En el marco del evento, la alcaldía de Medellín, ProColombia y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia articularon la Rueda de Negocios Nacional e Internacional, donde 150 compradores prevén desarrollar unas 2.000 citas para adquirir materiales altamente cotizados en el Caribe y Estados Unidos. Asimismo, el Isvimed expone sus iniciativas de hábitat urbano.

Esta actividad industrial ratifica su peso en las finanzas de la subregión, registrando 6.910 unidades productivas que concentraban el 4.4% de los activos empresariales locales al cierre de diciembre de 2025.

Además, entre abril y junio de 2026, el campo de la construcción generó 162.446 empleos en el Valle de Aburrá, sumando 21.698 nuevos puestos frente al año anterior.

La agenda complementaria ofrece 200 jornadas académicas y el Encuentro Técnico de la Construcción (ETC), enfocado en inteligencia artificial, sostenibilidad y productividad.

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