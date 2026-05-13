Resumen: Capturado un hombre en Sabaneta por ofrecer dinero a menores de edad a cambio de actos sexuales. La comunidad alertó sobre el vehículo sospechoso.

Cayó sujeto que andaba en carro ofreciendo plata a menores a cambio de favores sexuales en Sabaneta

En una rápida intervención que evitó una tragedia para la infancia del Valle de Aburrá, la Policía Nacional logró la captura de un sujeto en el municipio de Sabaneta, señalado de incurrir en el delito de demanda de explotación sexual comercial a menores de edad.

El operativo se llevó a cabo en el sector de San Remo, donde la comunidad alertó a las autoridades sobre la presencia de un individuo que se movilizaba en un vehículo particular.

Según las denuncias, el hombre presuntamente abordaba a niños y adolescentes para realizarles propuestas de carácter sexual a cambio de dinero, una grave conducta delictiva que encendió las alarmas en el sur del área metropolitana.

Tras el reporte, los uniformados interceptaron el vehículo y verificaron que el hombre no solo estaría ofreciendo incentivos económicos por actos sexuales, sino que también estaría promoviendo otras actividades relacionadas con la posible producción de contenido explícito.

Esta conducta delictiva fue neutralizada de inmediato por las patrullas del sector, quienes procedieron a leerle los derechos al capturado y ponerlo a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización.

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Tras la detención, las autoridades activaron de forma inmediata la ruta de protección integral para salvaguardar la integridad de los menores afectados.

El procedimiento contó con el apoyo del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia y la Comisaría de Familia, entidades encargadas de garantizar el restablecimiento de los derechos de los niños y adolescentes involucrados.

La Policía Nacional hizo un llamado a los padres de familia para que mantengan una comunicación constante con sus hijos y sigan denunciando cualquier vehículo o persona extraña que merodee las zonas escolares o residenciales del municipio.

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