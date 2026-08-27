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Resumen: Federico Gutiérrez reforzó en Estados Unidos la cooperación contra el abuso infantil y las estructuras criminales transnacionales que afectan a niños y adolescentes.

‘Las fronteras no son una excusa’: Fico Gutiérrez refuerza alianza con EE.UU. contra la explotación sexual infantil

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hizo un llamado durante su visita a Estados Unidos para fortalecer la cooperación internacional contra la explotación sexual infantil y las estructuras criminales que operan entre distintos países.

El mandatario sostuvo una reunión de trabajo en Phoenix, Arizona, con autoridades estadounidenses para avanzar en el intercambio de información y capacidades investigativas.

En el encuentro participaron Jason Stevens, agente especial a cargo de HSI Arizona; Rebecca Day, agente especial a cargo del FBI; Timothy Courchaine, fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Arizona, y Luis Rico, agregado de HSI para la región andina.

Uno de los resultados de esta cooperación es la Operación Arcángel, investigación desarrollada desde Phoenix en coordinación con autoridades colombianas y estadounidenses.

De acuerdo con la información entregada por la Alcaldía, las acciones han permitido identificar, capturar y judicializar a integrantes de estructuras criminales. Hasta el momento, 35 extranjeros han sido capturados y 12 han recibido condenas, dos de ellas de cadena perpetua.

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Gutiérrez señaló que durante la reunión también se compartió información sobre nuevas investigaciones relacionadas con delitos contra menores de edad. Entre los casos mencionados está el de dos mujeres que, según el mandatario, habrían abusado en línea de sus hijos de ocho y diez meses por solicitud de otras personas.

El alcalde también se refirió al caso de James Bond, señalado de abusar de niños en Medellín y otras ciudades del mundo. Según explicó, esta persona cumplirá inicialmente su pena en Estados Unidos y posteriormente se buscará su extradición a Colombia para que responda por los hechos cometidos en la capital antioqueña.

Frente a estos delitos, Gutiérrez aseguró que la cooperación entre países resulta fundamental para enfrentar organizaciones y conductas criminales que superan las fronteras. “Las fronteras no son una excusa para combatir el peor de los delitos”, afirmó.

La alcaldía indicó que continuará fortaleciendo los acuerdos con autoridades nacionales e internacionales para compartir información, desarrollar investigaciones conjuntas y proteger especialmente a niños, niñas y adolescentes frente a la explotación sexual infantil y otras formas de criminalidad.

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