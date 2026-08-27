Resumen: El gobernador de Antioquia exaltó la caída de alias 'Urías Perdomo', mano derecha del cabecilla de las FARC. En su pronunciamiento, el mandatario regional insinuó que el líder guerrillero tendría información comprometedora sobre el presidente de la República.

«Ya sabremos por qué Calarcá le tenía la cola pisada a Petro»: Andrés Julián Rendón por muerte de «Urías Perdomo»

Minuto30.com .- El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció con vehemencia a través de sus redes sociales para celebrar el reciente y contundente golpe propinado por el Ejército Nacional contra las disidencias de las FARC. En su mensaje, el mandatario regional no solo respaldó la actual política de seguridad del presidente Abelardo De La Espriella, sino que lanzó graves insinuaciones contra su antecesor.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Rendón reaccionó a la neutralización de alias ‘Urías Perdomo’, señalado por las autoridades de ser el hombre de confianza y la mano derecha de alias ‘Calarcá’, máximo cabecilla de esta facción armada.

Respaldo a De La Espriella y fin de las «contemplaciones»

En su declaración, el gobernador aseguró que las tropas están «al acecho de toda esta estructura de las FARC que tanto dolor le ha ocasionado a Antioquia y Colombia». Rendón aprovechó el hito operativo para exaltar el giro en la política de orden público bajo la administración del presidente De La Espriella, marcando un fuerte contraste con la estrategia de «Paz Total» del gobierno anterior.

«Después de años de contemplaciones, nuestra Fuerza Pública vuelve a tener la determinación y las herramientas para neutralizar a estos criminales», afirmó Rendón, celebrando el respaldo y el poder de fuego que hoy ejerce el Estado contra las estructuras ilegales.

La explosiva insinuación contra el expresidente Petro

Sin embargo, el punto más polémico e incendiario de su publicación llegó al final del mensaje. El mandatario departamental lanzó una grave insinuación en contra del expresidente Gustavo Petro, sugiriendo la existencia de presuntos chantajes o información oculta que el líder guerrillero tendría sobre el exjefe de Estado para evitar ser perseguido durante su mandato.

«Ya sabremos por qué Calarcá le tenía la cola pisada a Petro», sentenció de manera contundente el gobernador antioqueño.

Estas declaraciones prometen avivar el debate político nacional, reafirmando la alineación de la Gobernación de Antioquia con la política de mano dura del actual gobierno, mientras pone bajo la lupa pública las motivaciones detrás de las supuestas «negociaciones de paz» adelantadas durante el cuatrienio anterior.