Resumen: Capturada alias ‘La Sobrina’ en La Estrella, Antioquia. La mujer es señalada de ser sicaria del Clan del Golfo y tener nexos con homicidios en Yarumal.

¡Cayó en La Estrella la que mandaba a matar! Alias ‘La Sobrina’, temida sicaria del Clan del Golfo

En las últimas horas, la Policía Metropolitana logró la captura de una mujer conocida como alias ‘La Sobrina’, quien es señalada por las autoridades como una pieza clave dentro del engranaje sicarial del Clan del Golfo.

La detención se produjo en medio de un operativo de rutina en el sur del área metropolitana, donde la mujer intentaba pasar desapercibida para evadir una orden judicial por concierto para delinquir con fines de homicidio.

El operativo que terminó con la captura de esta presunta delincuente tuvo lugar en el corregimiento de La Tablaza, jurisdicción del municipio de La Estrella. Mientras las patrullas de vigilancia realizaban registros a personas y verificación de antecedentes, interceptaron a la sospechosa.

Lea también: ¡Qué tragedia! Niño de 8 años murió ahogado en piscina en El Bagre, Antioquia

Al ingresar sus datos en el sistema, los uniformados confirmaron que alias ‘La Sobrina’, tenía un requerimiento judicial de alto impacto y, además, contaba con anotaciones vigentes por homicidios cometidos apenas en el año 2024.

Según las labores de inteligencia de la Policía y la Fiscalía, esta mujer formaría parte de la subestructura ‘Julio César Torres’, un brazo armado del Clan del Golfo que delinque principalmente en el municipio de Yarumal, al Norte de Antioquia.

Tras su captura, un juez de control de garantías decidió enviarla directamente a la cárcel, al considerarla un peligro inminente para la sociedad y para la paz de los antioqueños.

Más noticias de La Estrella