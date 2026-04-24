¡Explota la polémica! Hospitalización de Alejandra Guzmán desata escándalo por presuntos excesos y maltrato animal

Resumen: La hospitalización de Alejandra Guzmán tras una caída en su casa generó polémica luego de que el periodista Javier Ceriani asegurara que el hecho estaría relacionado con presuntos excesos de alcohol y otras sustancias. Además, mencionó un supuesto episodio de maltrato hacia una mascota. Aunque estas versiones han tomado fuerza en medios y redes, la artista no se ha pronunciado y la información no ha sido confirmada oficialmente.

La reciente hospitalización de Alejandra Guzmán volvió a poner su nombre en el centro de la conversación pública, pero esta vez no solo por su estado de salud, sino por una serie de señalamientos que han generado controversia en el mundo del entretenimiento.

El episodio se remonta al pasado 25 de marzo, cuando la artista tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro médico tras sufrir una caída en su vivienda.

En un primer momento, el hecho fue relacionado con sus antecedentes médicos, especialmente los problemas de cadera que arrastra desde hace años como consecuencia de procedimientos estéticos fallidos y el desgaste físico acumulado.

Sin embargo, con el paso de los días surgieron nuevas versiones que cambiaron el enfoque del caso. El periodista Javier Ceriani, conocido por su paso por el programa Chisme No Like, aseguró que el incidente podría tener un trasfondo distinto al inicialmente planteado.

Versiones que apuntan a un escenario más complejo

De acuerdo con lo expuesto por Ceriani, la caída no habría sido un hecho aislado ni accidental. Según sus declaraciones, estaría relacionada con un periodo previo en el que la cantante habría incurrido en consumos excesivos de alcohol y marihuana durante varios días.

El comunicador también mencionó que, presuntamente, la intérprete habría estado acompañada por su hermano, Luis Enrique Guzmán, aunque este aspecto no ha sido confirmado de manera oficial.

Estas afirmaciones, difundidas a través de sus espacios digitales, han generado múltiples reacciones y han reavivado el debate sobre la salud y el entorno personal de la artista.

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Señalamientos por presunto maltrato animal

Uno de los puntos que más ha causado preocupación dentro de estas versiones es la denuncia sobre un supuesto episodio de maltrato hacia una mascota. Según lo indicado por Ceriani, este hecho habría ocurrido en medio de un estado de alta intoxicación.

Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial por parte de la cantante ni de su equipo frente a estas acusaciones, por lo que se mantienen como versiones sin confirmar.

Un historial marcado por problemas de salud

Este nuevo capítulo se suma a una serie de situaciones médicas que han acompañado a la llamada “Reina de Corazones” en los últimos años. La artista ha enfrentado múltiples intervenciones quirúrgicas y complicaciones derivadas de procedimientos estéticos, además de haber sido diagnosticada con hipertensión en 2025.

Su estado de salud ha sido motivo recurrente de atención mediática, lo que hace que cualquier información relacionada con su bienestar genere un alto impacto entre seguidores y medios.

Expectativa por una versión oficial

Mientras continúan circulando estas versiones, el caso sigue generando conversación en redes sociales y espacios de entretenimiento. La ausencia de una declaración directa por parte de Alejandra Guzmán mantiene la expectativa sobre una eventual aclaración que permita confirmar o desmentir lo señalado.

Por ahora, la situación permanece en desarrollo, a la espera de información oficial que brinde mayor claridad sobre lo ocurrido y el estado actual de la artista.