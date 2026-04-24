Resumen: J Balvin se posicionó como el único colombiano dentro del top 20 de los artistas más escuchados en la historia de Spotify, un listado en el que solo figuran dos exponentes latinos junto a Bad Bunny. Este reconocimiento refleja una trayectoria de más de 15 años y su impacto sostenido en la industria, donde ha sido clave para llevar la música urbana en español a escenarios globales.

¡Orgullo colombiano! J Balvin entra al top 20 de los artistas más escuchados en la historia de Spotify

En medio de la conmemoración por sus dos décadas de funcionamiento, Spotify reveló un listado histórico que reúne a los artistas con mayor número de reproducciones en toda su trayectoria. En ese selecto grupo global aparece un solo colombiano: J Balvin.

El ranking, dominado principalmente por figuras internacionales, incluye únicamente a dos exponentes latinos dentro de los 20 más escuchados: el colombiano y el puertorriqueño Bad Bunny. La presencia de Balvin en esta lista lo posiciona como el único representante del país en uno de los indicadores más relevantes de la industria musical actual.

Un lugar en la historia del streaming

El reconocimiento no es aislado. La carrera del artista paisa, que supera los 15 años, ha estado marcada por una constante presencia en rankings globales y una amplia difusión de su música en distintos mercados.

Uno de los hitos más recordados ocurrió en 2018, cuando logró ubicarse como el artista más escuchado del mundo en la plataforma, consolidando su nombre en la escena internacional y abriendo camino para el posicionamiento del género urbano en espacios dominados tradicionalmente por artistas angloparlantes.

Actualmente, Balvin mantiene cifras destacadas de audiencia, con millones de oyentes mensuales que respaldan su permanencia en los listados globales. Su ubicación dentro del top histórico responde a ese comportamiento sostenido a lo largo del tiempo.

Impacto del repertorio y colaboraciones

Parte de ese alcance se explica por el desempeño de sus canciones y colaboraciones. Temas como La Canción, interpretado junto a Bad Bunny, han alcanzado cifras récord de reproducciones, posicionándose entre los contenidos en español más escuchados dentro de la plataforma.

Este tipo de éxitos ha contribuido a que el español gane terreno en la industria global, especialmente dentro del género urbano, donde Balvin ha sido una de las figuras más influyentes.

Más allá de los números

Además de sus propios logros, el artista ha tenido un papel relevante en la proyección de nuevos talentos y en la consolidación de una escena musical que trasciende fronteras. Su trabajo conjunto con otros artistas ha impulsado la visibilidad de propuestas latinoamericanas en escenarios internacionales.

La publicación de este ranking no solo evidencia el dominio de ciertas figuras en el ecosistema digital, sino que también refleja los cambios en los hábitos de consumo musical a nivel global. En ese contexto, la presencia de un colombiano en el listado histórico representa un hito para la música nacional.

Con este reconocimiento, J Balvin reafirma su lugar dentro de la industria y se mantiene como una de las figuras clave en la expansión del sonido urbano a escala mundial.