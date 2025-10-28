Resumen: En el municipio de Briceño, Antioquia, tropas del Batallón de Artillería N.º 4 hallaron una bandera y una valla alusivas al GAO-r Estructura 36, así como un artefacto explosivo ubicado a la orilla de una vía rural. Los elementos fueron retirados y destruidos de manera controlada por expertos antiexplosivos. Según el Ejército, en lo corrido de 2025 se han desactivado 115 artefactos en el área de responsabilidad de la Cuarta Brigada, mientras continúan las operaciones para contrarrestar la presencia de grupos armados en la zona.

Explosivos y banderas del GAO-r 36 agitan el norte de Antioquia: Ejército refuerza su ofensiva en Briceño

El Ejército Nacional continúa su ofensiva en el norte de Antioquia. En las últimas horas, tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4 Coronel Jorge Eduardo Sánchez, adscrito a la Cuarta Brigada, neutralizaron nuevos elementos explosivos y propaganda alusiva al GAO-r Estructura 36 en zona rural del municipio de Briceño.

Durante las operaciones, los uniformados llegaron hasta la vereda La Vélez, donde fueron halladas una bandera y una valla con símbolos del Bloque Magdalena Medio, grupo residual del desaparecido Frente 36 de las extintas FARC.

Ante la posibilidad de que los elementos estuvieran asociados con explosivos, personal experto en Explosivos y Demoliciones (EXDE) realizó una inspección detallada del lugar, descartando la presencia de artefactos. Posteriormente, la propaganda fue retirada y destruida de forma controlada.

Horas después, otra unidad militar desplegada en el sector conocido como la Y de La Virgen, también en jurisdicción de Briceño, detectó un artefacto explosivo improvisado (AEI) oculto a un costado de la vía principal, un punto frecuentemente transitado por la comunidad.

Gracias al trabajo conjunto entre los soldados y un guía canino con su perro antiexplosivos, el artefacto fue identificado a tiempo, lo que permitió activar los protocolos de seguridad y ejecutar una destrucción controlada, evitando una posible tragedia y garantizando la seguridad de los habitantes y transportadores que se desplazan por la zona.

El Ejército destacó que con estas acciones se continúa reduciendo el riesgo para las comunidades rurales del norte de Antioquia, afectadas por la presencia de grupos armados ilegales.

De acuerdo con reportes del Ejército, en lo corrido de 2025 los soldados de la Cuarta Brigada han localizado y destruido 115 artefactos explosivos en su zona de operaciones. Las autoridades señalaron que estos hallazgos hacen parte de las acciones de control territorial que se mantienen en diferentes puntos del norte de Antioquia.

El Ejército indicó que las operaciones militares continuarán en la región, con el propósito de evitar nuevos hechos de violencia y contrarrestar la presencia de grupos armados que intentan afectar la seguridad de las comunidades rurales.