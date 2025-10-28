Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Soldado que luchó dos semanas por su vida murió! Cayó en campo minado en Anorí

Minuto30.com .- El Ejército Nacional se enluta tras confirmarse el fallecimiento del soldado profesional José Ferley Ortiz Murillo, de 21 años, quien perdió la vida debido a las heridas sufridas tras caer en un campo minado en Anorí.

El joven, oriundo de Quibdó, murió en una Clínica del suroccidente de Medellín el día de ayer, 27 de octubre de 2025.

El incidente ocurrió el pasado 13 de octubre de 2025 durante un enfrentamiento con disidencias de las FARC.

El soldado Ortiz Murillo fue impactado por la explosión de un artefacto al ingresar a un campo minado en el marco de las operaciones.

Tras ser atendido de emergencia, fue trasladado a Medellín, donde luchó por su vida por más de dos semanas.

Cuatro heridos en el mismo hecho terrorista

En el mismo hecho violento, otras cuatro personas resultaron con heridas de consideración; uno de los ellos es un civil.