¡Alerta en la vía Panamericana! Hallan explosivos ocultos en alcantarillas en Cauca

Resumen: Hallan explosivos en la vía Panamericana, en Cauca. Autoridades activan protocolos de seguridad para evitar nuevos ataques y proteger a la población.

Una nueva alerta por explosivos se encendió en el suroccidente del país tras el hallazgo preliminar de dos cilindros sospechosos instalados en alcantarillas sobre la vía Panamericana, a la altura del municipio de Piendamó, en el departamento del Cauca.

El hecho se registra en medio de un contexto de creciente violencia en la región, donde recientes ataques han generado temor entre la población civil.

De acuerdo con información de las autoridades, las operaciones militares adelantadas por tropas de la Brigada 29, en coordinación con la Policía Nacional, permitieron ubicar estos artefactos que, al parecer, podrían estar destinados a atentar contra la movilidad y la seguridad en este corredor vial estratégico.

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Las labores en la zona continúan bajo estrictos protocolos de seguridad, mientras unidades especializadas realizan inspecciones detalladas para descartar otros posibles explosivos y evitar riesgos para la comunidad.

Este nuevo hallazgo ocurre pocos días después de hechos violentos que han dejado múltiples víctimas en el Cauca, incluyendo un ataque reciente en la misma vía Panamericana que cobró la vida de varias personas y dejó a otras gravemente heridas. La situación ha encendido las alarmas sobre una posible escalada de acciones armadas en la región.

Mientras avanzan las operaciones, las autoridades mantienen presencia en el sector y hacen un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación sospechosa que pueda poner en riesgo la seguridad en el territorio.

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