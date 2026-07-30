Resumen: Cae un presunto integrante de las disidencias permitió incautar 20 artefactos explosivos y un dron a pocos días de la posesión presidencial en Cali.

Capturan a presunto terrorista con explosivos y un dron antes de la posesión de Abelardo de la Espriella

La captura de un presunto integrante de las disidencias de las Farc encendió las alertas de las autoridades en el Valle del Cauca, luego de que el hombre fuera sorprendido transportando 20 artefactos explosivos y un dron acondicionado para presuntos ataques terroristas.

El procedimiento se realizó en medio del dispositivo de seguridad desplegado por la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, programada para el próximo 7 de agosto en Cali.

El operativo fue adelantado por la Policía Nacional en la vía que comunica a los municipios de Pradera y Palmira. De acuerdo con la información oficial, el capturado fue identificado con el alias de ‘Miso’, señalado de pertenecer a la estructura Adán Izquierdo de las disidencias de las Farc.

Según las autoridades, el hombre se movilizaba en un vehículo particular y, al recibir la orden de detenerse en un puesto de control, intentó evadir el procedimiento. Tras ser interceptado, los uniformados hallaron en el automóvil 20 artefactos explosivos y un dron que, al parecer, había sido acondicionado para ejecutar acciones terroristas.

La comandante de la Policía Valle, la general Sandra Rodríguez, informó que alias ‘Miso’ sería el coordinador logístico de esa estructura criminal en la región desde hace aproximadamente tres años. La oficial explicó que la reacción de los uniformados permitió evitar que el sospechoso escapara y facilitó la incautación del material.

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Las autoridades investigan si los explosivos y el dron tenían como destino la ejecución de un atentado en el marco de la posesión presidencial que se realizará en la Universidad Santiago de Cali. Por el momento, no se ha confirmado cuál sería el objetivo específico del material incautado.

El dispositivo de seguridad se mantiene reforzado en Cali y en municipios como Palmira, Pradera, Jamundí, Yumbo y Candelaria, donde la Fuerza Pública continúa desarrollando controles y operativos preventivos para garantizar la seguridad durante los actos relacionados con la posesión del nuevo presidente de la República.

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