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Resumen: El Ejército destruyó un explosivo en Yarumal que estaba oculto en una olla a presión con cerca de 15 kilos de explosivos y que sería atribuido al ELN.

¡Qué peligro! Ejército encontró una olla a presión cargada con explosivos en Yarumal

Un explosivo en Yarumal fue destruido de manera controlada por tropas del Ejército Nacional, evitando una posible afectación a la población civil y a los uniformados que desarrollan operaciones en esa zona del Norte de Antioquia.

El procedimiento se llevó a cabo en la vereda Mina Vieja, donde soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.° 4, adscrito a la Cuarta Brigada, localizaron un artefacto explosivo improvisado oculto dentro de una olla a presión.

De acuerdo con la información entregada por el Ejército, el explosivo contenía aproximadamente 15 kilogramos de material explosivo y estaba acondicionado para ser activado mediante un sistema de radio.

Según las autoridades militares, el artefacto habría sido instalado por integrantes del grupo armado organizado ELN con el propósito de atentar contra las tropas que adelantan operaciones de control territorial en esta zona del departamento.

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Tras ubicar el elemento, personal especializado ejecutó una detonación controlada, neutralizando la amenaza sin que se presentaran personas lesionadas ni daños adicionales.

Las operaciones militares continúan en diferentes sectores de Yarumal con el objetivo de fortalecer la seguridad, mantener el control del territorio y prevenir nuevas acciones de los grupos armados ilegales.

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