ELN desató ola de ataques en Chocó: drones, explosivos y bloqueos sembraron el temor

Resumen: Los ataques del ELN en Chocó dejaron más de 50 acciones violentas en seis días, incluyendo drones con explosivos, bloqueos viales y propaganda armada.

Los ataques del ELN mantienen en alerta al departamento del Chocó, donde entre el 1 y el 6 de julio las autoridades reportaron más de 50 acciones violentas.

De acuerdo con el Ejército Nacional, la ofensiva incluyó ataques con drones, bloqueos viales, instalación de explosivos y actos de propaganda armada en diferentes municipios.

El comandante de la Décima Quinta Brigada del Ejército, brigadier general William Fernando Caicedo Benavides, explicó que estas acciones estarían relacionadas con la conmemoración de un aniversario de esa organización armada el pasado 4 de julio.

Según el oficial, la ofensiva respondió a una estrategia previamente planeada para afectar a la Fuerza Pública y generar temor entre la población civil.

Uno de los hechos que más preocupa a las autoridades es el uso de drones para lanzar explosivos. Durante los seis días de ofensiva se registraron 16 ataques con estos dispositivos, desde los cuales fueron lanzadas cerca de 29 granadas de fabricación artesanal.

Los hechos ocurrieron en los corregimientos de La Italia y El Trébol, en San José del Palmar; Noanamá, en Medio San Juan; y en el municipio de Río Iró. El Ejército informó que logró derribar tres drones antes de que causaran afectaciones.

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Los ataques del ELN también incluyeron 24 acciones de propaganda armada, entre ellas la instalación de 18 banderas y seis pancartas en las vías que conectan a Quibdó con Pereira y Medellín. Además, se reportaron bloqueos en tres puntos estratégicos mediante vehículos, dos de los cuales fueron incinerados.

El Ejército informó que actualmente las vías Quibdó-Pereira y Quibdó-Medellín se encuentran habilitadas y aseguró que continuará con las operaciones para contrarrestar estos ataques terroristas.

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