Resumen: La Policía incautó 825 kilos de explosivos y 3.000 cartuchos de guerra en operativos realizados en Cesar y Valle del Cauca.

Iban a mover explosivos y munición de guerra por las carreteras del país: Policía frustró cargamentos

La Policía Nacional confirmó la incautación de 825 kilos de explosivos tipo amonal y 3.000 cartuchos de guerra durante dos operativos desarrollados en carreteras de los departamentos de Cesar y Valle del Cauca, en medio de la ofensiva contra las estructuras criminales dedicadas al tráfico ilegal de armamento.

El primer procedimiento fue realizado por unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte en la vía La Mata – San Roque, en Cesar, específicamente en el sector conocido como “La Escobita”. Allí, las autoridades encontraron una camioneta de estacas color azul abandonada por su conductor pocos metros antes de un puesto de prevención vial.

Durante la inspección del vehículo, los uniformados hallaron 33 bultos que contenían 825 kilos de amonal, un material considerado de alto poder destructivo.

Según las autoridades, el cargamento tendría un valor superior a los $247 millones de pesos. Tanto los explosivos como el vehículo quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

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En un segundo operativo realizado en el corregimiento de Loboguerrero, jurisdicción del municipio de Dagua, Valle del Cauca, la Policía interceptó un cargamento de 3.000 cartuchos calibre 7.62×39 que eran transportados bajo la modalidad de encomienda en un vehículo de servicio público.

La munición estaba oculta en estibas que simulaban cuadros de madera y tenía como destino el puerto de Buenaventura. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el envío habría salido desde Puerto Nariño, Arauca, zona donde existe presencia de grupos armados ilegales.

El coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, aseguró que estos resultados permiten neutralizar amenazas que ponían en riesgo la seguridad de la población y afectar las capacidades logísticas de organizaciones criminales.

Asimismo, indicó que la ofensiva contra el tráfico ilegal de armas, municiones y explosivos continuará mediante controles estratégicos, verificación de encomiendas y operativos permanentes en los principales corredores viales del país.

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