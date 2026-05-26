Así crece el megajardín infantil Buen Comienzo Chambacú en San Cristóbal, una deuda histórica saldada

Resumen: El megaproyecto educativo Buen Comienzo Chambacú, ubicado en el corregimiento de San Cristóbal en Medellín, avanza en más del 75 % de su ejecución y se prepara para abrir sus puertas antes de finalizar el año para brindar atención integral a 300 niñas y niños. Con una inversión que supera los 20.000 millones de pesos, esta moderna infraestructura de 2.600 metros cuadrados no solo ofrecerá espacios especializados para el aprendizaje, la nutrición y el cuidado infantil, sino que integrará a los habitantes del sector mediante salas multipropósito de uso comunitario. La obra, bautizada en conjunto con los líderes locales para honrar la historia afrodescendiente de la zona, destaca por el estricto cumplimiento de sus cronogramas y es la punta de lanza de un ambicioso plan distrital que construirá un total de ocho nuevos jardines infantiles en la ciudad.

En el corazón del corregimiento de San Cristóbal, un lote que durante años representó riesgos de incendio y dificultades para los vecinos se está transformando en uno de los proyectos de infraestructura educativa más ambiciosos de Medellín. Se trata del nuevo jardín infantil Buen Comienzo Chambacú, una obra que ya supera el 75 % de ejecución y que promete cambiar la vida de cientos de familias en la zona.

Con este proyecto, la administración distrital busca garantizar el cuidado, el aprendizaje y el bienestar integral de la primera infancia en un territorio con una fuerte vocación comunitaria e histórica.

Infraestructura de primer nivel para 300 niños

El nuevo centro de atención no escatima en detalles ni en magnitud. Diana Carmona, directora de Buen Comienzo, destacó que la sede está diseñada exclusivamente a la altura y necesidades de los menores.

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La obra, que cuenta con una inversión superior a los 20.000 millones de pesos, se levanta sobre un área funcional de 2.600 metros cuadrados y contará con:

12 salas de desarrollo totalmente dotadas con material innovador.

Áreas recreativas y terrazas con acceso directo a zonas verdes.

Espacios especializados para nutrición, psicología, enfermería y lactancia.

Zonas de comedor y baños adaptados para la primera infancia.

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Una vez inaugurado, el espacio brindará atención integral y alimentación a 300 niñas y niños del corregimiento.

Un proyecto con sello comunitario

Más allá de los muros y las aulas, el jardín Chambacú resalta por su profundo vínculo con los habitantes. El nombre de la sede fue elegido en conjunto con los líderes comunitarios, rindiendo homenaje a un asentamiento de población afrodescendiente con más de 50 años de historia en el sector.

Además, el diseño es inclusivo con el resto del barrio. La directora Carmona explicó que el jardín contará con salas multipropósito, las cuales podrán ser utilizadas por adultos mayores, mujeres y jóvenes de la comunidad durante los horarios en que los niños no estén haciendo uso de ellas.

Los vecinos ya celebran el impacto del proyecto. Didier Álvarez, habitante de San Cristóbal, resaltó la puntualidad en los cronogramas de construcción: «Es la justeza en el cronograma. Las obras públicas tienen esa cuestión de que suelen ser paquidérmicas o inacabadas; aquí no es así, la obra se está construyendo prometieron y están cumpliendo».

Por su parte, Eliana Vélez, también residente del sector, agradeció que los recursos del presupuesto participativo se materialicen en este tipo de obras: «A mí me hubiera gustado de niña comenzar mi vida en un jardín infantil como Buen Comienzo», confesó con emoción.

La gran apuesta por la primera infancia en Medellín

El jardín Chambacú no es una obra aislada. Forma parte de un paquete de ocho nuevos jardines infantiles proyectados por la administración del alcalde Federico Gutiérrez para Medellín y sus corregimientos, de los cuales cinco ya se encuentran en fase de obra. Esta red de infraestructura para la niñez representa una inversión global de 167.000 millones de pesos.

Las autoridades hicieron un llamado a los habitantes de San Cristóbal para que estén atentos a las convocatorias de cupos, pues la meta oficial es que el Buen Comienzo Chambacú sea entregado, inaugurado y abierto al público antes de finalizar este año, garantizando que ningún niño del sector se quede sin atención.

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