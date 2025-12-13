Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Varios barrios de la localidad de Kennedy, en Bogotá, permanecen sin servicio de agua debido a una falla en una tubería de la avenida Américas con carrera 78. La EAAB trabaja para restablecer el suministro lo antes posible y mantiene habilitada la línea 116 para atender consultas y coordinar el servicio de carrotanques. Los sectores afectados abarcan desde la calle 9 hasta la calle 43 Sur, entre la carrera 79 y el Río Bogotá.

¡Atención Bogotá! Gran corte de agua deja sin servicio a múltiples barrios de Kennedy por falla en el acueducto

Un daño inesperado en una tubería ubicada en la avenida Américas con carrera 78 ha afectado el suministro de agua en múltiples barrios de la localidad de Kennedy. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó que los operarios trabajan de manera continua para restablecer el servicio lo antes posible.

La interrupción afecta un amplio sector de la localidad, que abarca desde la calle 9 hasta la calle 43 Sur, entre la carrera 79 y el Río Bogotá.

Entre los barrios más afectados se encuentran:

• Bavaria

• Calandaima

• Campo Hermoso

• Casa Blanca Sur

• Casablanca

• Castilla

• Catalina I y II

• Chucua de la Vaca I, II y III

• Ciudad de Cali

• Ciudad Kennedy Central, Norte, Occidental, Oriental y Sur

• Ciudad Techo II

• Class

• Corabastos

• Dindalito

• El Carmelo

• El Jazmín

• El Paraíso Bosa

• El Rubí

• El Tintal III y IV

• El Vergel Oriental

• Galán

• Gran Britalia

• Jacqueline

• Jorge Uribe Botero

• La Cecilia

• La Magdalena

• La Pampa

• La Paz Bosa

• Las Acacias

• Las Dos Avenidas

• Llano Grande

• Los Almendros

• Mandalay

• María Paz

• Nuevo Techo

• Osorio II, III y IV

• Pastrana

• Patio Bonito I, II y III

• Pío XII

• Provivienda Occidental

• Roma

• Saucedal

• Tairona

• Techo

• Timiza

• Tintalá

• Tintalito

• Tocarema

• Valladolid

• Vergel Occidental

• Villa Alsacia II

• Villa Nelly III Sector

• Visión de Oriente

La EAAB aseguró que los equipos técnicos se encuentran desplegados para garantizar que el servicio se restablezca de manera rápida y segura. Además, recordó que la Acualínea 116 permanece habilitada para recibir consultas y coordinar, en caso necesario, el servicio de carrotanques para los usuarios afectados.

Las autoridades de la empresa recomiendan a los residentes de los sectores afectados estar atentos a las actualizaciones sobre el servicio y seguir las indicaciones de los operarios para minimizar inconvenientes mientras se completa la reparación.