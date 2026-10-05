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    ¡Un rayo lo hizo estallar! Explosivo escondido en una alcantarilla voló un tramo de vía en el Cauca

    Una tormenta, un rayo y una carga oculta bajo la carretera. Así fue el inesperado estallido de un explosivo en Cauca.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Un rayo lo hizo estallar! Explosivo escondido en una alcantarilla voló un tramo de vía en el Cauca

    Resumen: Un rayo habría activado un explosivo en Cauca oculto en una alcantarilla de la vía Suárez–La Betulia. Unas 4.000 personas resultarían afectadas.

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    Un rayo que cayó durante una tormenta habría provocado la detonación de un explosivo en Cauca que permanecía escondido en una alcantarilla. El hecho ocurrió en el sector Los Pinos, sobre la carretera que une al municipio de Suárez con el corregimiento de La Betulia, en el norte del departamento.

    Aunque este explosivo en Cauca no dejó heridos, abrió un cráter en la vía y afectó la movilidad de las comunidades. Según cálculos preliminares, cerca de 4.000 personas podrían verse afectadas por la interrupción del tránsito entre Suárez y La Betulia.

    De acuerdo con la información inicial, la carga habría sido puesta allí para afectar a las unidades de la Fuerza Pública que patrullan la zona, pero se activó de forma accidental en medio de las fuertes lluvias. Las primeras versiones apuntan presuntamente a la estructura ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de las Farc, aunque esto aún debe confirmarse oficialmente.

    Cuando el clima lo permitió, las autoridades llegaron al lugar para asegurar el área, revisar lo ocurrido y descartar la presencia de otros artefactos. Mientras se define cómo se habilitará de nuevo el paso, se pide a quienes transitan por el sector extremar precauciones.

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    Este no es el único hallazgo de un explosivo en Cauca en los últimos días. Horas antes, en la vereda La Palma, del corregimiento de Ortega, en Cajibío, militares del Batallón de Infantería Liviana N.º 7 destruyeron de forma controlada dos artefactos. Estaban ubicados cerca de una escuela rural a la que asisten unos 25 niños, y la labor tomó más de tres horas.

    El subteniente Brayner Andrés Zambrano aseguró que la intervención evitó que los dispositivos fueran usados contra la población civil. Según el Ejército, también pertenecerían a la ‘Jaime Martínez’, versión que deberá ser verificada.

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