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Resumen: Bruno Mars y Karol G volvieron a trabajar juntos en el videoclip de ‘Dance With Me’, donde interpretan a una pareja dentro de una historia romántica. Tras el lanzamiento, el cantante le dedicó un mensaje a la colombiana y la llamó “mi Julieta”. La colaboración se suma a otros proyectos que ambos han compartido, aunque ninguno ha confirmado una relación sentimental.

Bruno Mars le dedicó romántico mensaje a Karol G que volvió a despertar rumores: “Mi Julieta”

La relación profesional entre Bruno Mars y Karol G sumó un nuevo capítulo con el lanzamiento del videoclip de ‘Dance With Me’, canción incluida en el álbum The Romantic. En esta ocasión, la cantante colombiana asumió el papel principal de la producción audiovisual y compartió varias escenas con el artista estadounidense.

El estreno estuvo acompañado por un mensaje de Bruno Mars dirigido a Karol G, en el que destacó la experiencia de trabajar nuevamente con ella y reconoció su participación en el proyecto. El cantante también utilizó referencias propias de la historia que cuenta el videoclip para agradecerle por interpretar a su personaje.

“Me siento honrado de decir que hicimos música juntos, actuamos juntos y ahora protagonizamos juntos una telenovela de alto drama”, escribió Mars.

El artista continuó su mensaje con una dedicatoria dirigida a la colombiana y la relacionó directamente con el papel que interpreta en la producción.

“El mundo necesita tu luz y tu voz, Carolina. Gracias por ser mi Julieta en este video musical”, agregó el cantante.

Karol G respondió a la publicación siguiendo la misma dinámica de la historia audiovisual y escribió: “Forever your princesa, Carolina”.

Una historia de amor llevada al videoclip

‘Dance With Me’ presenta a los dos artistas como una pareja que atraviesa un momento de conflicto. La historia comienza con una conversación telefónica en la que el personaje interpretado por Karol G aparece molesto con Mars.

A partir de allí, el cantante intenta recuperar su atención y cambiar el rumbo de la situación. Uno de los momentos centrales ocurre cuando Bruno Mars llega hasta el balcón de Karol G acompañado por músicos para ofrecerle una serenata.

La escena hace parte del intento de reconciliación planteado por el videoclip y conduce al encuentro entre los dos personajes. Hacia el final, ambos aparecen juntos, se abrazan y bailan mientras los fuegos artificiales acompañan el cierre de la producción.

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La narrativa utiliza elementos propios de una historia romántica y fue precisamente ese tono el que llevó a Bruno Mars a describir el proyecto como una “telenovela de alto drama” en su publicación.

Una colaboración que ya tenía antecedentes

El videoclip de ‘Dance With Me’ no constituye el primer proyecto que comparten los dos artistas. Karol G y Bruno Mars ya habían trabajado juntos en ‘Still’, canción incluida en el álbum de la colombiana No Me Arrepiento de Sentir Tanto.

La colaboración también llegó al escenario. Ambos interpretaron la canción durante uno de los conciertos de Karol G en el SoFi Stadium de Los Ángeles, realizado el pasado 15 de agosto.

A esa historia profesional se suma ahora la participación de la colombiana en el videoclip de ‘Dance With Me’, donde además de aparecer junto a Mars, interpreta uno de los personajes principales de la trama.

El mensaje que llamó la atención de sus seguidores

Las palabras utilizadas por Bruno Mars generaron especial interés por las referencias románticas incluidas en su publicación. Sin embargo, estas expresiones hacen parte del concepto del videoclip y del intercambio público entre los dos artistas.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado una relación sentimental más allá de su vínculo profesional y de amistad. Lo que sí está confirmado es que han compartido trabajos musicales, presentaciones en vivo y ahora una producción audiovisual.

Con ‘Dance With Me’, ambos vuelven a coincidir en un proyecto que combina música y actuación, mientras la historia planteada en el videoclip utiliza el romance como eje para presentar a los dos artistas en pantalla.