Explosiones con drones sacuden Cajibío: hospital, viviendas e infraestructura eléctrica afectadas

Resumen: Durante la madrugada del este domingo 18 de enero, Cajibío, Cauca, fue sacudido por explosiones provocadas con drones que dañaron el hospital San Juan Bautista, varias viviendas y una torre eléctrica. Hasta el momento no se reportan heridos, mientras la fuerza pública verifica los daños y las investigaciones sobre los responsables continúan.

Durante la madrugada del domingo 18 de enero, el municipio de Cajibío, en el departamento del Cauca, fue sacudido por al menos tres fuertes explosiones que causaron daños significativos en el casco urbano. Entre los lugares afectados se encuentran el hospital San Juan Bautista, varias viviendas y una torre de energía cercana al centro asistencial.

De acuerdo con los primeros informes, las detonaciones habrían sido provocadas mediante drones que transportaban artefactos explosivos. Según Blu Radio, el ataque habría tenido como objetivo la estación de Policía del municipio. Aunque los explosivos no alcanzaron la estación, sí provocaron daños materiales en varias viviendas, afectando a varias familias. Hasta el momento, no se han reportado personas heridas ni fallecidas.

La personera de Cajibío, Amanda Nubia Elvira Méndez, indicó que la onda expansiva fue tan intensa que se escuchó incluso en municipios vecinos como Piendamó y Morales.

El ataque también generó fallas en el suministro eléctrico y afectaciones en la infraestructura del hospital, incluyendo vidrios rotos, daños en fachadas y en el cielo raso. Las autoridades locales, junto con la Personería, iniciarán censos para determinar el alcance total de los daños y brindar acompañamiento a los damnificados.

#CAUCA | Las autoridades de Salud del Cauca catalogaron el ataque con explosivos en el municipio de Cajibío como una nueva agresión a la misión médica en la región. La situación generó pánico colectivo entre el personal sanitario que debió esconderse en la estación de enfermería. pic.twitter.com/Ff8bSkkl2i — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 18, 2026

La fuerza pública se desplegó de manera inmediata en la zona para prevenir nuevos incidentes y garantizar el orden mientras avanzan las investigaciones sobre los responsables. Aunque todavía no se ha confirmado la autoría del ataque, en la región hay presencia de disidencias de las FARC, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, así como de facciones del ELN.

Por su parte, las autoridades locales aseguraron que continuarán verificando los daños en viviendas y otros puntos afectados, y que se tomarán las medidas necesarias para proteger la seguridad de los habitantes del municipio.

Las investigaciones siguen abiertas para determinar la naturaleza exacta de los explosivos utilizados y esclarecer las motivaciones detrás del atentado, mientras la comunidad se recupera del susto generado por las detonaciones.