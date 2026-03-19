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    ¡Explosión sacude vivienda en Rionegro! Buscan a persona atrapada entre los escombros

    Equipos de rescate trabajan contrarreloj tras fuerte explosión en una vivienda en Rionegro, Antioquia.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Explosión sacude vivienda en Rionegro! Buscan a persona atrapada entre los escombros
    Foto de cortesía.
    ¡Explosión sacude vivienda en Rionegro! Buscan a persona atrapada entre los escombros

    Resumen: Explosión en una vivienda de Rionegro, al parecer por pipeta de gas, deja una persona atrapada.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Una fuerte explosión en Rionegro generó pánico en la mañana de este jueves 19 de marzo, luego de que una vivienda resultara afectada en zona rural del municipio.

    El hecho se registró hacia las 8:00 a.m. en la vereda Mampuesto, donde, según información preliminar, la detonación habría sido ocasionada por una pipeta de gas.

    Tras conocerse la emergencia, la Alcaldía de Rionegro, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo, activó de inmediato los protocolos de atención, con el apoyo del Cuerpo de Bomberos y unidades del Ejército Nacional.

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    De acuerdo con los primeros reportes, la explosión dejó a una persona presuntamente atrapada entre los escombros, por lo que a esta hora equipos especializados adelantan labores de búsqueda y rescate en la zona.

    Las autoridades trabajan para controlar los riesgos asociados a la emergencia, evitar nuevas afectaciones y garantizar la seguridad de los habitantes del sector.

    Por ahora, no se ha confirmado el estado de salud de la persona afectada ni el alcance total de los daños materiales, mientras continúan las operaciones en el lugar.

    ¡Explosión sacude vivienda en Rionegro! Buscan a persona atrapada entre los escombros

    Fotos de cortesía.

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