La Procuraduría General de la Nación indaga a funcionarios del Concejo de Bogotá y de otras entidades del Distrito, por presunta asistencia a una fiesta que se habría extendido fuera del horario autorizado por la Alcaldía de Bogotá.

El ente disciplinario busca establecer si el pasado 7 de septiembre los servidores asistieron a una rumba de música electrónica en una discoteca ubicada en el norte de la ciudad, la cual, al parecer, se prolongó hasta las 8:00 a.m., horario que no está permitido para este tipo de eventos.

Con la apertura de la indagación se pretende verificar si efectivamente se llevó a cabo la celebración en las condiciones denunciadas y, en particular, establecer la posible responsabilidad de los servidores que habrían participado en ella.

Para tal fin, se ordenó la práctica de pruebas orientadas a esclarecer los hechos y la eventual conducta disciplinaria de los funcionarios involucrados.