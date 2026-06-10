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    Dina María Castañeda desapareció en El Carmen de Viboral

    Fue vista por última vez el 06 de abril de 2026

    Publicado por: Juan Manuel

    dina maria castaneda
    Dina María Castañeda desapareció en El Carmen de Viboral

    Resumen: Dina María Castañeda Hernández, conocida como “Salomé”, tenía 25 años al momento de su desaparición. Fue vista por última vez el 06 de abril de 2026 en El Carmen de Viboral. Desde entonces se encuentra desaparecida y se solicita el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Dina María Castañeda Hernández, conocida como “Salomé”, tenía 25 años al momento de su desaparición. Fue vista por última vez el 06 de abril de 2026 en El Carmen de Viboral. Desde entonces se encuentra desaparecida y se solicita el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero.

    Como señas particulares, presenta varios tatuajes y piercings que facilitan su identificación. Entre ellos se destacan un tatuaje en la cara externa del brazo izquierdo con la imagen de una mujer cargando un bebé con la fecha 09-05-19, otro con el número 777 en la palma de la mano izquierda y un tatuaje en la región clavicular derecha. Además, tiene piercing en la nariz y en la lengua, y usa brackets.

    En cuanto a sus características físicas, es de contextura mediana y piel trigueña. Tiene cabello ondulado color cobrizo, ojos color miel, labios medianos, boca grande, nariz ancha y pequeña, y orejas con lóbulo separado. Se mantiene la solicitud a la ciudadanía para que cualquier información relevante sea comunicada a las autoridades competentes.

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    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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