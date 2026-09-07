¡Tremendo susto! Explosión en Ciudad Bolívar prendió las alarmas

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Una explosión en San Francisco, Ciudad Bolívar, activó un operativo de antiexplosivos en Bogotá. La Policía confirmó que no hubo heridos ni daños materiales.

Una explosión en San Francisco alteró la tranquilidad de la madrugada de este lunes 7 de septiembre en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. La detonación ocurrió durante las primeras horas del día y generó la reacción inmediata de las autoridades, que desplegaron unidades especializadas para verificar lo sucedido.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, el elemento que detonó correspondía a un artefacto explosivo improvisado. Pese al impacto generado por el estallido, el primer balance oficial indicó que no hubo personas lesionadas ni se presentaron daños materiales en el sector.

Tras conocerse la explosión en San Francisco, la Policía activó un componente de investigación criminal e inteligencia policial con el propósito de recopilar información que permita establecer quién dejó el artefacto y cuáles fueron las circunstancias que rodearon el hecho.

Lea también: ¡Adiós al efectivo! Cívica ya se puede usar en buses entre Medellín, Amagá y Caldas

Al sitio también llegaron unidades especializadas de antiexplosivos, quienes realizaron una inspección técnica en el punto donde ocurrió la detonación. Estas labores buscan establecer las características del dispositivo y encontrar elementos que puedan aportar al esclarecimiento del caso.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Por ahora, las autoridades no han reportado capturas ni han identificado posibles responsables u organizaciones relacionadas con el episodio. Tampoco se conocen detalles oficiales sobre la composición, potencia o mecanismo utilizado para activar el artefacto.

Mientras continúa la investigación, la Policía pidió colaboración a los habitantes del sector y a cualquier persona que tenga información que pueda contribuir a identificar a los responsables. Los datos pueden ser comunicados a través de la línea de emergencias 123.

La explosión en San Francisco permanece bajo investigación. Las autoridades buscan determinar las circunstancias del hecho y establecer quién estaría detrás de la detonación registrada en Ciudad Bolívar.

Más noticias de Bogotá