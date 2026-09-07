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Resumen: Cívica ya está disponible en las rutas Medellín–Amagá y Amagá–Caldas, beneficiando a cerca de 33.000 habitantes del Suroeste antioqueño.

¡Adiós al efectivo! Cívica ya se puede usar en buses entre Medellín, Amagá y Caldas

Los usuarios de Coomutran ya pueden utilizar Cívica para pagar sus viajes en las rutas Medellín–Amagá y Amagá–Caldas, una alternativa de recaudo electrónico que busca facilitar los desplazamientos entre el Valle de Aburrá y el Suroeste antioqueño.

La implementación beneficia a una población cercana a los 33.000 habitantes y permite realizar los pagos de manera ágil y segura, reduciendo la necesidad de utilizar efectivo durante los recorridos.

Con esta incorporación, Coomutran se convierte en la sexta empresa intermunicipal de Antioquia en adoptar la tecnología de recaudo electrónico del Metro de Medellín.

En total, 25 vehículos de la empresa quedaron vinculados al sistema. El pasaje de la ruta Medellín–Amagá tiene un valor de $12.000, mientras que el trayecto Amagá–Caldas cuesta $8.500.

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Los buses de las rutas habilitadas pueden abordarse en la Terminal del Sur, en Medellín; el Parque Principal de Amagá y el Parque Principal de Caldas.

La ruta Amagá–Medellín funciona entre las 4:30 a.m. y las 6:30 p.m., con una frecuencia aproximada de 30 minutos. La ruta Amagá–Caldas opera de 4:00 a.m. a 8:00 p.m., aproximadamente cada 25 minutos.

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Con la llegada de Cívica a estas rutas, el Metro de Medellín amplía el alcance de su experiencia en recaudo electrónico y soluciones tecnológicas para el transporte público regional.

La entidad señaló que esta integración hace parte de su nuevo direccionamiento estratégico, orientado a compartir sus capacidades y conocimientos en movilidad con otros territorios de Antioquia y Colombia.

Además de facilitar el pago a los pasajeros, la incorporación de Cívica busca contribuir a la optimización de procesos operativos y financieros de las empresas transportadoras y ofrecer una experiencia de viaje más integrada.

Con Coomutran, ya son seis las empresas intermunicipales del departamento que cuentan con este sistema de pago electrónico.

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