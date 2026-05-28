Resumen: La mina de Buriticá fue escenario de una explosión que dejó un trabajador muerto y otro herido. Autoridades investigan si hubo ataque con explosivos.

Explosión en mina de Buriticá dejó un muerto y un herido

Un nuevo hecho violento sacudió a la mina de Buriticá, en Antioquia, luego de que una explosión dejara una persona muerta y otra más herida en medio de labores mineras adelantadas en la zona rural del municipio.

El caso ocurrió en instalaciones de la multinacional Zijin Continental Gold, específicamente en el sector de la vereda Higabra.

De acuerdo con la información conocida, un grupo de trabajadores realizaba labores de retrollenado cuando se presentó una detonación que terminó afectando a dos empleados de la compañía.

La víctima fatal fue identificada como Eder Sneyder, de 29 años, quien murió en el lugar de los hechos.

Entre tanto, otro trabajador, de 42 años, resultó herido y tuvo que ser trasladado a Medellín para recibir atención médica especializada debido a la gravedad de las lesiones.

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Las primeras hipótesis que manejan las autoridades indican que el ataque habría sido provocado por personas externas que presuntamente lanzaron artefactos explosivos hacia el sitio donde estaban trabajando los operarios de la mina de Buriticá. Sin embargo, otra versión que también es materia de investigación apunta a una posible manipulación accidental de explosivos durante las labores mineras.

Por ahora, las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias exactas de la emergencia.

De manera preliminar, indicaron que las heridas del trabajador sí fueron ocasionadas por explosivos, mientras que las causas de la muerte continúan bajo verificación.

La corporación expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y aseguró que este tipo de hechos afectan no solo a la empresa minera, sino también a la estabilidad y tranquilidad del municipio y sus habitantes.

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