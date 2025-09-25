Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Más de 3 mil cupos gratis para estudiar EstudIA: cursos en moda, robótica, IA y más

En Medellín se abrió una nueva oportunidad de formación gratuita con el programa EstudIA, que ofrece 3.500 cupos en 54 cursos diseñados para fortalecer competencias en habilidades digitales, industrias creativas y culturales.

La convocatoria estará disponible hasta el 3 de octubre y busca que más ciudadanos se vinculen a la economía del conocimiento.

De acuerdo con la Agencia de Educación Postsecundaria Sapiencia, se destinaron más de $15.000 millones, incluyendo recursos de Presupuesto Participativo, para garantizar el acceso a esta oferta que integra teoría y práctica.

Los cursos tienen una duración de 318 horas (190 teóricas y 128 prácticas) y se impartirán en modalidad combinada: presencial, sincrónica y asincrónica.

“Con el programa EstudIA estamos conectando a Medellín con las competencias más demandadas de la Cuarta Revolución Industrial. Queremos que los participantes encuentren caminos hacia el empleo o el emprendimiento y aporten al desarrollo de la ciudad”, afirmó el director de Sapiencia, Salomón Cruz Zirene.

La oferta académica incluye programas en tecnología como Robótica, Programación Web, Animación 3D, Desarrollo de aplicaciones con Kotlin, Realidad Virtual y Aumentada, así como E-commerce y Marketing Digital con Inteligencia Artificial para Pymes.

En el campo cultural, habrá cursos de Diseño y Branding, Fotografía, Producción de Eventos, Estilismo de Moda y Maquillaje, entre otros.

Los requisitos para postularse son haber cursado mínimo noveno grado, haber nacido o residido en Medellín por más de un año, y no haber sido beneficiario previo de la beca, salvo para completar la ruta de formación en los tres niveles.

Las inscripciones se realizarán aquí hasta el 3 de octubre, y los resultados se publicarán el 8 del mismo mes.



