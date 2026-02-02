Operativo en Cali y Tumaco desarticula a ‘Los Calabria’ y ‘Los Yakuza’: 15 capturados

Resumen: Desarticuladas las bandas ‘Los Calabria’ y ‘Los Yakuza’ en Cali y Tumaco. 15 capturados que vendían droga en entornos escolares de las comunas 12 y 14.

En una ofensiva sin precedentes contra el multicrimen, las autoridades de la capital vallecaucana lograron la desarticulación de dos de las estructuras más temidas dedicadas al microtráfico: ‘Los Calabria’ y ‘Los Yakuza’.

Tras 16 diligencias de allanamiento ejecutadas de manera simultánea en Cali y el municipio de Tumaco (Nariño), la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación capturaron a 15 personas señaladas de controlar el expendio de drogas en las comunas 12 y 14.

Este golpe es vital para la seguridad ciudadana, pues estas bandas operaban en entornos escolares y parques, poniendo en riesgo directo a niños y adolescentes.

La investigación contra ‘Los Calabria’ se extendió por nueve meses, tiempo durante el cual agentes encubiertos lograron infiltrarse en la organización que operaba en el oriente de Cali.

A esta banda no solo se le atribuye la venta de 4.000 dosis semanales de estupefacientes (que les generaban ingresos superiores a los 80 millones de pesos mensuales), sino también la presunta autoría de dos homicidios. El operativo contra el microtráfico permitió la captura de 11 de sus integrantes y la imputación de cargos a otros dos que ya se encontraban en centros carcelarios.

Por otro lado, en el barrio Eduardo Santos, cayó la línea de expendio conocida como ‘Los Yakuza’. En este punto fueron capturados cuatro hombres conocidos con los alias de ‘Veneco’, ‘Plástico’, ‘Alfredo’ y ‘Muñoz’, quienes coordinaban la distribución en la Comuna 12.

Según el coronel Andrés Arias, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, estos sujetos ya contaban con un amplio prontuario por hurto y asesinato. La lucha contra el microtráfico en estos barrios permitió además la incautación de armas de fuego, proveedores y más de 820 dosis de alucinógenos listas para ser vendidas.

Javier Garcés, secretario de Seguridad y Justicia Distrital, destacó que este trabajo articulado protege siete entornos escolares que estaban bajo el asedio de estas redes criminales.

Todos los detenidos fueron presentados ante jueces de control de garantías, quienes les impusieron medida de aseguramiento intramural. Las autoridades recordaron que para seguir derrotando estas bandas, la denuncia ciudadana es fundamental a través de la Línea Contra el Crimen (321 394 51 56) o la línea de emergencia 123, garantizando siempre absoluta reserva.

