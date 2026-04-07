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    Fuerte explosión en fábrica provoca incendio en zona industrial en Bogotá

    Explosión en una fábrica de Kennedy, en Bogotá, generó incendio que fue controlado por los bomberos.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Fuerte explosión en fábrica provoca incendio en zona industrial en Bogotá
    Foto de X @BomberosBogota.
    Fuerte explosión en fábrica provoca incendio en zona industrial en Bogotá

    Resumen: Explosión en una fábrica de Kennedy, en Bogotá, deja tres personas heridas y genera incendio controlado por bomberos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Una emergencia se registró en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá, luego de una explosión ocurrida en una fábrica del barrio Floralia, lo que provocó un incendio y momentos de tensión entre trabajadores y residentes del sector.

    De acuerdo con información preliminar, el incidente se originó por la detonación de un pequeño tanque que contenía alcohol, lo que desencadenó rápidamente las llamas dentro del establecimiento ubicado en la carrera 68I con calle 37 Sur.

    Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos de la estación de Kennedy, con apoyo de equipos especializados en el manejo de materiales peligrosos y tecnología de monitoreo aéreo, quienes adelantaron labores para contener el fuego y evitar que se propagara a otras edificaciones cercanas.

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    Las autoridades confirmaron que tres personas resultaron lesionadas y fueron atendidas en el sitio por personal de salud. Hasta el momento, no se ha precisado la gravedad de sus heridas.

    Tras varias horas de trabajo, los organismos de emergencia lograron controlar la situación y procedieron a asegurar la zona, mientras continúan las verificaciones para descartar riesgos adicionales.

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    Las autoridades mantienen la vigilancia en el sector mientras avanzan las evaluaciones técnicas que permitan establecer con mayor claridad las causas del incidente.

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