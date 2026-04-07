¡Qué tragedia! Bus terminó volcado en el sector de Payandé y dejó cinco muertos

Resumen: Accidente de bus de Coomotor en la vía Ibagué - Bogotá deja al menos cinco muertos y 20 heridos. El volcamiento ocurrió en el sector de Payandé.

Un grave siniestro vial se registró durante la madrugada de este martes 7 de abril en la vía que comunica a Ibagué con Bogotá, específicamente en el sector de Payandé, departamento del Tolima.

Un bus que cumplía la ruta entre la capital del Tolima y Florencia tras haber arribado previamente desde Medellín, sufrió un volcamiento lateral hacia las 4:30 a.m.

El fuerte impacto dejó a los pasajeros atrapados en la estructura del automotor, lo que obligó a un despliegue inmediato de los organismos de socorro y personal de la concesionaria vial APP GICA para las labores de rescate.

Aunque las cifras oficiales están en proceso de consolidación, reportes preliminares indican que el número de víctimas fatales podría ascender a cinco personas, mientras que al menos 20 de los 27 ocupantes han sido trasladados a diversos centros asistenciales del departamento con heridas de distinta consideración.

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Las autoridades de tránsito informaron que el bus debió ser levantado con grúas de gran capacidad para facilitar el retiro de los cuerpos y los restos del vehículo, cuya estabilidad se vio comprometida en una zona de la carretera que actualmente es objeto de una investigación técnica para determinar las causas exactas del volcamiento.

La Policía de Tránsito y Transporte maneja diversas hipótesis sobre el origen de la tragedia, entre las que se encuentran posibles fallas mecánicas, exceso de velocidad o condiciones adversas en la capa asfáltica.

Las autoridades recomiendan a los viajeros utilizar la vía alterna Picaleña – Buenos Aires mientras se restablece por completo el flujo vehicular en el punto del accidente.

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