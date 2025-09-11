Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un fugitivo estadounidense buscado por un millonario robo en Las Vegas fue capturado en Medellín y expulsado del país. Autoridades refuerzan controles.

‘Caen porque caen’: Fico Gutiérrez celebró captura de fugitivo de EE.UU. por un millonario robo

Un nuevo golpe a la criminalidad internacional se registró en Medellín con la captura y posterior expulsión de un fugitivo estadounidense buscado por un millonario robo en Las Vegas.

El hombre fue ubicado en un hotel de El Poblado gracias a un operativo conjunto entre Migración Colombia, el CTI, la Policía Nacional y la agencia U.S. Marshals.

De acuerdo con el alcalde Federico Gutiérrez, el ciudadano norteamericano no solo era requerido por el atraco en Nevada, sino que también tenía cuentas pendientes en Miami.

“Caen porque caen. Medellín no es refugio de criminales. Aquí no hay escondite para quienes creen que pueden huir de la justicia”, afirmó el mandatario en su cuenta de X.

Las investigaciones señalan que el fugitivo habría intentado camuflarse en la capital antioqueña, incluso invirtiendo parte del dinero robado en negocios locales. Sin embargo, labores de inteligencia y coordinación internacional permitieron ubicarlo, expulsarlo del país y entregarlo a las autoridades de su país, donde ya fue capturado en Miami.

Lea también: ¡Copa Davis! Colombia se prepara para el desafío de Eslovaquia en Bratislava

Según la Secretaría de Seguridad, en lo que va del año se han ejecutado 18 capturas de personas con notificación roja de Interpol en la ciudad.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

El alcalde Gutiérrez reiteró que la capital antioqueña no será guarida de criminales y que continuará la ofensiva contra estructuras internacionales que buscan operar desde Colombia.

Caen porque caen. Gracias a un trabajo articulado entre Migración Colombia, la SIJIN de la Policía y la agencia U.S. Marshals, fue ubicado en Medellín un ciudadano norteamericano fugitivo de la justicia de su país. Este criminal era buscado por un robo millonario en Las Vegas y… https://t.co/neYVwiq8gS — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 11, 2025



Más noticias de Medellín