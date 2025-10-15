Fico Gutiérrez critica la ‘Paz Total’ tras atentado a torre de energía en Bello

Resumen: El Alcalde Federico Gutiérrez criticó la "Paz Total" tras confirmar que criminales del Frente 36 de las Farc detonaron una carga en una torre de energía de Bello, usando el mismo modus operandi que en Medellín.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre el atentado con explosivos registrado en la madrugada de este 15 de octubre en el municipio de Bello, Antioquia.

El mandatario no solo confirmó la autoría del hecho sino que aprovechó para lanzar duras críticas a la política de ‘Paz Total’ del Gobierno Nacional, asegurando que Colombia debe recuperar el orden y la seguridad.

A través de su cuenta de ‘X’, Gutiérrez detalló el ataque: “Aproximadamente a las 3:20 am, criminales del Frente 36 de las Farc detonaron una carga estratégica en el municipio de Bello. Pretendían derribar la torre de energía de ese sector y así seguir atentando en contra de la infraestructura estratégica”.

Aunque la torre de energía resistió el impacto y el servicio de energía no se vio afectado, el alcalde señaló que el modus operandi es idéntico al utilizado por las disidencias hace unas semanas en Medellín.

La declaración del alcalde pone el foco en el fracaso de la Paz Total en el territorio, al confirmar que la infraestructura crítica del país sigue siendo blanco de ataques de grupos armados ilegales.

Al referirse al Frente 36 de las Farc, Gutiérrez reitera su postura de mano dura contra el crimen organizado y los actos terroristas en el Valle de Aburrá.

El atentado obligó a las autoridades a realizar un cierre vial en la doble calzada Bello-Machado y activó los protocolos antiexplosivos.

El hallazgo de una pancarta de las disidencias en la zona de la detonación corrobora la información entregada por el mandatario.

