    ¡Es hoy! El sueño de la primera final: Colombia desafía el invicto de Argentina en el Mundial Sub-20
    Colombia desafía a la invicta Argentina en la semifinal del Mundial Sub-20 buscando hoy, 15 de octubre, su primera final histórica. Foto: FCF
    Resumen: En una búsqueda por alcanzar su primera final en la historia de la Copa Mundial Masculina Sub-20, la Selección Colombia se enfrentará hoy, miércoles 15 de octubre, a las 6:00 p.m. a la poderosa e invicta Argentina en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, tras haber eliminado a España en cuartos de final. Colombia, que busca superar su mejor actuación histórica (tercer lugar en 2003) y tendrá bajas sensibles como su goleador Neyser Villarreal, desafía a una 'Albiceleste' sólida que llega con cinco victorias consecutivas y un registro de 14 goles a favor y solo dos en contra. El ganador de este crucial duelo se medirá en la final contra el vencedor de la otra semifinal entre Francia y Marruecos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Selección Colombia Sub-20 buscará hoy, miércoles 15 de octubre, su primera final en la historia de la Copa Mundial Masculina Sub-20.

    Tras imponerse 3 – 2 a España en cuartos de final, el equipo colombiano se enfrentará a la poderosa Argentina a partir de las 6:00 de la tarde en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

    El conjunto ‘Albiceleste’ llega a esta semifinal con un paso perfecto, sumando cinco victorias en el certamen.

    En la fase de grupos (Grupo D), superó a Cuba (3 – 1), Australia (4 – 1) e Italia (1 – 0). Ya en las fases finales, como líder invicto de su grupo, goleó 4 – 0 a Nigeria en octavos de final y venció 2 – 0 a México en cuartos.

    Argentina demuestra solidez con 14 goles a favor y solo dos en contra. Su principal amenaza en el ataque es Alejo Sarco, quien registra cuatro anotaciones, siendo el tercer máximo goleador del campeonato.

    Los argentinos no alcanzan la final del Mundial Sub-20 desde que se coronaron campeones por sexta vez en Canadá 2007.

    Por su parte, Colombia busca superar su mejor actuación histórica, el tercer lugar conseguido en Emiratos Árabes Unidos 2003.

    El historial de enfrentamientos entre ambas selecciones en el Mundial Sub-20 incluye el de octavos de final de Países Bajos 2005.

    En aquella ocasión, el 22 de junio, Colombia abrió el marcador con gol de José Harrison Otálvaro (minuto 52), pero la ‘Albiceleste’ remontó con anotaciones de Lionel Messi (58) y Julio Barroso (90).

    Para este crucial encuentro, la ‘Tricolor’ tendrá bajas sensibles por acumulación de tarjetas amarillas, entre ellas la del goleador Neyser Villarreal y el defensor Carlos Sarabia.

    El ganador de este duelo se medirá en la gran final con el vencedor de la otra semifinal, que disputarán Francia y Marruecos.

