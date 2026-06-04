Cuatro muertos y 11 heridos deja explosión de barcaza en Pasacaballos, Cartagena

Resumen: La emergencia registrada en una barcaza en Pasacaballos dejó cuatro personas fallecidas y 11 heridas. Autoridades avanzan en las investigaciones para determinar qué provocó la explosión.

La explosión de barcaza registrada en la mañana de este jueves 4 de junio en el corregimiento de Pasacaballos, en Cartagena, dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y al menos 11 heridas, según confirmó la Alcaldía en un balance preliminar de la emergencia.

El incidente ocurrió en un astillero ubicado sobre el Canal del Dique, donde la embarcación se encontraba sometida a trabajos de reparación cuando se produjo una fuerte detonación que fue escuchada en gran parte del corregimiento.

La explosión de barcaza generó momentos de pánico entre trabajadores y habitantes del sector, quienes alertaron de inmediato a los organismos de socorro.

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De acuerdo con el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), las cuatro víctimas fatales fallecieron en el lugar debido a la magnitud del estallido, sin que fuera posible brindarles atención médica.

Por su parte, los 11 lesionados fueron trasladados inicialmente al centro de salud de Pasacaballos, donde recibieron atención de urgencia antes de ser remitidos a diferentes clínicas de Cartagena.

La emergencia activó un amplio operativo en el que participaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), la Defensa Civil, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), personal médico de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias y equipos de apoyo de Ecopetrol.

Según las autoridades, todos los heridos fueron valorados por personal médico especializado. Algunos presentaban lesiones leves y fueron dados de alta, mientras que otros continúan bajo observación debido a la gravedad de sus heridas.

Aunque en las primeras horas se manejaron versiones sobre la posible presencia de sustancias derivadas del petróleo dentro de la embarcación, las autoridades aclararon que aún no existe una hipótesis oficial sobre las causas de la explosión.

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