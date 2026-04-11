Erlys del Carmen desapareció el 6 de abril en Medellín ¿la ha visto?

Resumen: Cada minuto cuenta en la búsqueda de una persona desaparecida. Si usted ha visto a Erlys del Carmen en los últimos días, conoce la ruta que pudo haber tomado o tiene cualquier información que ayude a dar con su paradero, por favor comuníquese de manera urgente.

Minuto30.com .- La Fiscalía General de la Nación, a través de su Grupo de Desaparecidos, ha emitido un boletín de búsqueda urgente para dar con el paradero de Erlys del Carmen Cordero Peralta, una ciudadana colombiana de 35 años de edad.

De acuerdo con el reporte oficial, Erlys fue vista por última vez el pasado lunes, 6 de abril de 2026, en la ciudad de Medellín. Desde entonces, sus familiares y amigos no tienen información sobre su estado o paradero, por lo que acuden a la difusión masiva y a la empatía de los antioqueños para obtener cualquier pista que permita ubicarla.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, Erlys del Carmen tiene como principal señal particular una cicatriz de cirugía en el abdomen, un detalle físico fundamental que podría facilitar su pronta identificación.

¿Tiene información? ¡Comuníquese ya!

Cada minuto cuenta en la búsqueda de una persona desaparecida. Si usted ha visto a Erlys del Carmen en los últimos días, conoce la ruta que pudo haber tomado o tiene cualquier información que ayude a dar con su paradero, por favor comuníquese de manera urgente.

Puede reportar cualquier detalle directamente al Grupo de Desaparecidos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, a través de la siguiente línea telefónica habilitada las 24 horas:

📞 Celular: 318 532 17 45