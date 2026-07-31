Resumen: Expertos de India visitaron el Magdalena Medio para evaluar alternativas frente al crecimiento de la población de hipopótamos, entre ellas el posible traslado de algunos ejemplares y la creación de un santuario. Las propuestas serán analizadas tras la visita, mientras las autoridades colombianas mantienen otras estrategias de manejo.

Expertos internacionales visitan el Magdalena Medio para definir el futuro de los hipopótamos

La presencia de hipopótamos en el Magdalena Medio llevó a Colombia a explorar nuevas alternativas para el manejo de esta población. En ese contexto, especialistas del santuario Vantara, de India, realizaron una visita de cuatro días a la región para conocer las condiciones del territorio y evaluar posibles opciones de conservación.

La delegación recorrió Puerto Triunfo y participó en sobrevuelos hasta Barrancabermeja para observar la distribución de los animales y las características geográficas de la zona. La agenda se desarrolló con el acompañamiento de Cornare, el Ministerio de Ambiente, el Instituto Humboldt y el ambientalista Nicolás Ibargüen.

Entre las posibilidades que serán estudiadas está el traslado de algunos ejemplares a India y la eventual creación de un santuario especializado en Colombia. Sin embargo, ninguna de estas alternativas ha sido definida. Los expertos regresarán a su país para analizar la información recopilada y posteriormente formular recomendaciones sobre el manejo de los animales.

Las medidas que ya se aplican

Durante el recorrido, Cornare presentó las estrategias que actualmente implementa para controlar el crecimiento de la población de hipopótamos. Entre ellas están la traslocación, la esterilización, la inmunocastración, el confinamiento de individuos y los programas de educación ambiental.

Javier Valencia, director de Cornare, destacó la necesidad de mantener diferentes acciones frente a la presencia de esta especie.

“Seguimos avanzando en todas las acciones que contribuyan a mantener el equilibrio natural y proteger la biodiversidad frente a la presencia de los hipopótamos en el territorio”, afirmó.

La participación de los especialistas de Vantara permitirá evaluar otras posibilidades de manejo y determinar cuáles podrían ser aplicables de acuerdo con las condiciones de la población y del territorio.

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Cambio en la política del Gobierno Nacional

La visita de los expertos también ocurre en medio de una modificación en la posición del Gobierno Nacional frente a las medidas para controlar la población.

Fabio Arjona, ministro designado de Ambiente, anunció que la administración del presidente electo Abelardo de la Espriella descarta la eutanasia como mecanismo de control poblacional.

La decisión marca una diferencia con la postura que había mantenido el gobierno de Gustavo Petro, durante el cual el Ministerio de Ambiente había planteado la eutanasia como una medida necesaria ante el crecimiento de la población y la dificultad para encontrar países que recibieran los ejemplares.

Con este cambio, alternativas como el traslado internacional y la creación de espacios especializados adquieren mayor relevancia dentro de la discusión sobre el futuro de los hipopótamos.

Una población que sigue creciendo

Los animales que actualmente habitan el Magdalena Medio descienden de los hipopótamos que llegaron a Colombia durante la década de 1980 y permanecieron en la Hacienda Nápoles.

Las autoridades estiman que en el país viven más de 200 ejemplares. Su expansión ha generado preocupación por los efectos que pueden producir sobre los ecosistemas de la región, por lo que las entidades ambientales han implementado distintas estrategias para controlar su crecimiento.

La visita de Vantara se suma ahora a esas medidas. Los resultados de la evaluación realizada en el territorio colombiano serán analizados por los especialistas en India, quienes deberán establecer qué opciones pueden ser viables.

Por el momento, el traslado de algunos hipopótamos a India y la creación de un santuario permanecen como alternativas en estudio, mientras las autoridades colombianas continúan con las acciones de manejo de la población existente.