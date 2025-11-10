Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Medellín será sede del V Congreso Internacional de Prevención de Violencias: "Todos Los Protegemos" los días 20 y 21 de noviembre de 2024 en Plaza Mayor. El evento, de entrada libre, contará con 11 expertos de 4 países y se enfocará en fortalecer estrategias contra la violencia sexual y el maltrato infantil, abordando temas como la crianza digital y la educación emocional.

Expertos de cuatro países se reúnen en Medellín para el V Congreso Internacional de Prevención de Violencias

Medellín será la sede del V Congreso Internacional de Prevención de Violencias: «Todos Los Protegemos | Creerles siempre, cuidarlos juntos», un evento crucial enfocado en fortalecer las estrategias de protección de la infancia y la adolescencia. El congreso se llevará a cabo el 20 y 21 de noviembre de 2024 en Plaza Mayor.

El encuentro es un llamado urgente a la acción, buscando generar mayor conciencia y un trabajo corresponsable frente a la problemática de las violencias sexuales y el maltrato infantil.

Durante dos días, el congreso reunirá a 11 expertos de cuatro países (Argentina, Chile, España y México), junto a especialistas nacionales, para reflexionar y compartir experiencias sobre la prevención de estas violencias y sus graves consecuencias en el desarrollo social.

Los temas clave a abordar incluirán la educación emocional, la crianza digital y la relevancia de los vínculos familiares como pilar fundamental de la prevención y el buen trato.

El evento es de entrada libre, aunque requiere previa inscripción, y está dirigido a fortalecer las herramientas de profesionales, familias y ciudadanos comprometidos con la protección integral de la niñez y la adolescencia.

