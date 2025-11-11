Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La acción es resultado de la cooperación internacional con agencias como HSI, CBP, la Policía Nacional e Interpol

¡Gringos go home! Siguen devolviendo extranjeros por alerta «Angel Watch»: esta vez fueron dos

Minuto30.com .- La política de cero tolerancia contra cualquier amenaza a la niñez se reafirma en Colombia.

Dos ciudadanos estadounidenses fueron inadmitidos en el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, y devueltos a su país de origen tras ser reportados por el programa internacional Angel Watch por presuntas conductas sexuales delictivas.

La acción es resultado de la cooperación internacional con agencias como HSI, CBP, la Policía Nacional e Interpol. Con esta medida, el país fortalece sus controles migratorios.

En lo que va de 2025, ya son 53 extranjeros inadmitidos y 93 en total entre 2024 y 2025 por conductas similares.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Aquí más Noticias de Medellín