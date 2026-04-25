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Resumen: Cuatro personas fueron capturadas en flagrancia en Frontino, Antioquia, por tráfico de estupefacientes en un operativo contra la estructura 'Edwin Román Velásquez Valle'.

¡Se les acabó el negocio! Allanamiento destapa expendio de estupefacientes en Frontino

La tranquilidad en zona rural del municipio de Frontino, Antioquia, fue restaurada tras un contundente golpe asestado por la Policía Nacional.

La diligencia de registro y allanamiento, coordinada con la Fiscalía General de la Nación, resultó en la captura en flagrancia de cuatro personas que tenían bajo su mando el estupefaciente que circulaba en la subregión.

La operación se originó gracias a información valiosa suministrada por fuentes humanas, las cuales alertaron a las autoridades sobre un inmueble que servía como centro de distribución de sustancias ilícitas en menores cantidades.

Tras semanas de seguimiento, los uniformados irrumpieron en el lugar, sorprendiendo a los implicados en plena actividad delictiva.

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Durante el procedimiento, los agentes incautaron un importante cargamento que incluía 75 gramos de base de coca, 150 gramos de clorhidrato de cocaína y 300 gramos de marihuana listos para su dosificación y venta.

Además de los estupefacientes, fueron decomisados $600.000 pesos en efectivo, al parecer producto de la venta diaria, tres teléfonos móviles y una motocicleta utilizada para el transporte del estupefaciente por los senderos rurales.

Este resultado es un alivio para los habitantes de Frontino, quienes han visto cómo estas estructuras criminales intentan permear la convivencia ciudadana mediante la comercialización de drogas.

Los cuatro capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para responder por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Con este operativo, la Policía Nacional en Antioquia debilita una de las rentas ilícitas más lucrativas de la estructura “Edwin Román Velásquez Valle”, enviando un mensaje claro de que no habrá tregua contra quienes pretendan convertir los territorios en centros de consumo.

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